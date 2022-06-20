РФ в окупованому Херсоні заблокувала 14 кораблів: хто потрапив у блокаду окупантів

У Херосні через РФ простоюють 14 судів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Російські окупанти крім того, що крадуть українське зерно, ще й блокують в окупованому Херсоні 14 суден під прапорами різних країн.
Як пише моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, усі судна прибули до порту за 1-2 дні до початку великої війни між РФ та Україною.
Зазначається, що в Херсонському морському порту, крім суден, що постійно базуються в Херсоні, були 9 комерційних суден, що приймали українські експортні вантажі, а також 5 комерційних суден, що перебували на ремонті на судноремонтних підприємствах.
Зокрема, в окупованому місті нині пришвартовано одразу 7 турецьких кораблів:
- вантажне судно Kuruoglu-3;
- вантажне судно Tuzla;
- вантажне судно Ferahnaz;
- судно Steel Cougar;
- Rhine River;
- вантажне судно Abubakar;
- вантажне судно Alfa Orionis.
Окрім них, є ще й інші судна, а саме:
- балкер Amadore (Мальта);
- балкер Rek Noble (власник – Єгипет, судно під прапором Панами);
- вантажне судно Sea Lord (Маршаллові острови/Беліз);
- вантажне судно Slavutich-15 (Україна);
- вантажне судно Selim (Україна/Танзанія);
- вантажне судно Sabrina (Чорногорія/Ліберія);
- вантажне судно Berill (Україна).
Маршрут для вивезення зерна
Раніше Україні вдалося вивезти українське зерно до Литви, звідки воно поїде в інші країни морем.
Пшеницю везли потягом в обхід Білорусі через Польщу. Ешелон прибув до литовського міста Шештокус і звідти вирушить у порт Клайпеда.
"Сьогодні" вже писали, як Україні вдалося прорвати зернову блокаду і кому РФ намагається продати вкрадене в Україні зерно.