РФ в оккупированном Херсоне заблокировала 14 кораблей: кто попал в блокаду оккупантов

В Херосне из-за РФ простаивают 14 судов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты кроме того, что воруют украинское зерно, еще и блокируют в оккупированном Херсоне 14 судов под флагами разных стран.
Как пишет мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований, все судна прибыли в порт за 1-2 дня до начала большой войны между РФ и Украиной.
Отмечается, что в Херсонском морском порту, кроме постоянно базирующихся в Херсоне судов, находились 9 коммерческих судов, принимавших украинские экспортные грузы, а также 5 коммерческих судов, находившихся на ремонте на судоремонтных предприятиях.
Отмечается, что в оккупированном городе сейчас пришвартованы сразу 7 турецких кораблей:
- грузовое судно Kuruoglu-3;
- рузовое судно Tuzla;
- грузовое судно из Ferahnaz;
- судно Steel Cougar;
- Rhine River;
- грузовое судно Abubakar;
- грузовое судно Alfa Orionis.
Кроме них есть еще и другие судна, а именно:
- балкер Amadore (Мальта);
- балкер Rek Noble (собственник Египет, судно под флагом Панамы);
- грузовое судно Sea Lord (Маршалловы острова/Белиз);
- грузовое судно Slavutich-15 (Украина);
- Грузовое судно Selim (Украина/Танзания);
- Грузовое судно Sabrina (Черногория /Либерия);
- Грузовое судно Berill (Украина).
Маршрут для вывоза зерна
Ранее Украине удалось вывезти украинское зерно в Литву, откуда оно также отправится в другие страны по морю.
Пшеницу везли на поезде в обход Беларуси через Польшу. Эшелон прибыл в литовский город Шештокус и оттуда отправится в порт Клайпеда.
"Сегодня" уже писали, как Украине удалось прорвать зерновую блокаду, и кому РФ пытается продать украденное в Украине зерно.