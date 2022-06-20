РФ в оккупированном Херсоне заблокировала 14 кораблей: кто попал в блокаду оккупантов

В Херосне из-за РФ простаивают 14 судов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты кроме того, что воруют украинское зерно, еще и блокируют в оккупированном Херсоне 14 судов под флагами разных стран.

Как пишет мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований, все судна прибыли в порт за 1-2 дня до начала большой войны между РФ и Украиной.

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Отмечается, что в Херсонском морском порту, кроме постоянно базирующихся в Херсоне судов, находились 9 коммерческих судов, принимавших украинские экспортные грузы, а также 5 коммерческих судов, находившихся на ремонте на судоремонтных предприятиях.

Отмечается, что в оккупированном городе сейчас пришвартованы сразу 7 турецких кораблей:

грузовое судно Kuruoglu-3;

рузовое судно Tuzla;

грузовое судно из Ferahnaz;

судно Steel Cougar;

Rhine River;

грузовое судно Abubakar;

грузовое судно Alfa Orionis.

Кроме них есть еще и другие судна, а именно:

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балкер Amadore (Мальта);

балкер Rek Noble (собственник Египет, судно под флагом Панамы);

грузовое судно Sea Lord (Маршалловы острова/Белиз);

грузовое судно Slavutich-15 (Украина);

Грузовое судно Selim (Украина/Танзания);

Грузовое судно Sabrina (Черногория /Либерия);

Грузовое судно Berill (Украина).

Маршрут для вывоза зерна

Ранее Украине удалось вывезти украинское зерно в Литву, откуда оно также отправится в другие страны по морю.

Пшеницу везли на поезде в обход Беларуси через Польшу. Эшелон прибыл в литовский город Шештокус и оттуда отправится в порт Клайпеда.

"Сегодня" уже писали, как Украине удалось прорвать зерновую блокаду, и кому РФ пытается продать украденное в Украине зерно.