Рішення прийняли "нагорі": у "ГарПок" повідомили, хто заблокував виплати за "зеленим" кредитом ЄС

15 ноября все компании-инвесторы получили выплаты кроме одной - "ДТЭК ВИЭ" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Господарському суді Києва офіційний представник ДП "Гарантований покупець" заявив, що рішення про блокування платежів компанії "ДТЕК ВДЕ" прийнято "на самому-самому верху".

Про це у суді заявили представники держпідприємства "Гарантований покупець".

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З позовом проти нього звернулася компанія ДТЕК. Вимагає, аби заборговане виплатили, як і решті інвесторів у зелену енергію. Адже компанії не сплатили ані копійки.

"Судом було поставлено питання щодо проміжку часу, необхідного для формування ним платіжного доручення на переказ коштів, на що представник спочатку повідомив, що це відомо "нагорі", а на уточнююче запитання суду, що мається на увазі під поняттям "нагорі", представник боржника повідомив "на самому-самому верху", йдеться у рішенні суду.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг нардеп Олексій Кучеренко заявив, що це безумовно політичне рішення.

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"Такі речі без прямої вказівки чиновника рівня прем-єр міністра не робляться. Не треба дурити один одного. Це безумовно політичне рішення для виховання непокірних – тим, хто не хоче підпорядковуватися правилом ручного розподілу грошей на енергоеринку", - сказав він.

Нагадаємо, що держкомпанія "Укренерго" перерахувала держпідприємству "Гарантований покупець" 19,3 млрд грн на виплату боргів за "зелену" енергію, що виробляється в країні.

Проте, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії. А 15 листопада всі компанії отримали виплати крім однієї – "ДТЕК ВДЕ". Компанія вирішила провести розслідування та подала до суду.

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Раніше ми повідомляли, що у 2022 році технології поновних джерел енергії показали перспективний прогрес, незважаючи на падіння світового попиту на енергію в 2020 році. Проте в Україні після 2019 року ситуація з сонячною енергетикою почала стрімко погіршуватись.