Вирішує відразу три завдання Путіна: чому "Північний потік – 2" такий важливий для РФ і небезпечний для України

Навіщо Путіну "Північний потік-2" - відповіді експертів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський газопровід "Північний потік – 2" наблизився до запуску максимально за всю свою історію.

Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін раніше заявляв, що Росія вже готова постачати по трубопроводу газ і чекає лише остаточного дозволу від німецького регулятора.

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За словами інших російських високопосадовців, зокрема віцепрем’єра Олександра Новака, запуск "Північного потоку – 2" допоможе розв’язати питання газової кризи у ЄС.

Водночас все більше країн скоса дивляться на "Газпром" і звинувачують його у зменшенні постачання природного газу на вільний ринок, щоб якнайшвидше запустити газогін у роботу.

"Сьогодні" з експертами розбирались, чому Росії так потрібен цей трубопровід і яку роль у цій геополітичній грі відведено Україні.

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Одним пострілом – усіх зайців

За словами політолога Олега Саакяна, запуск "Північного потоку – 2" вирішить одразу три питання для Путіна.

По-перше, трубопровід, коли стане до ладу, у сукупності з "Турецьким" і першим "Північним потоком" робить Росію повністю незалежною від транзиту газу через Україну.

"Відповідно, це розв’язує їй руки на українському напрямку як у військовому, так і в геополітичному та геоекономічному аспекті", – каже політолог.

Друге завдання, яке Путін хоче розв’язати за допомогою цього газопроводу, – це забезпечення ще більшої інтеграції з фінансово-промисловими групами Німеччини. А як наслідок – зв'язок із політичними елітами та посилення впливів на німецьку політику. Олег Саакян зазначає, що це збільшує можливості корумпування європейської еліти.

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Ну, і по третє, це посилення своєї енергетичної присутності в Європі в період трансформації та переходу на альтернативні джерела енергії.

"Таким чином Російська Федерація вирішує для себе питання збільшення обсягів постачання газу на європейський ринок в період трансформації. У цей період, за прогнозами багатьох експертів, буде нарощуватися споживання газу", – зазначає експерт.

Не варто забувати, що значна частина російського бюджету – це гроші від продажу енергоносіїв, тож активний продаж та конкуренція на газовому ринку допоможе зібрати більше "нафтодоларів".

Не лише "Північний потік – 2"

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначає, що "Північний потік – 2" – це лише частина великого геополітичного плану РФ, який націлений на позбавлення України транзиту.

За словами експерта, цей процес почався не тепер і навіть не у 2000-х роках, а ще у 90-х роках минулого сторіччя.

"Північний потік – 2" не можна розглядати окремо від інших ниток газогонів, які були побудовані в обхід України. Проблема нашої країни в тому, що у нас повністю відсутнє стратегічне бачення ситуації. Ми за деревами не побачили лісу", – каже Олексій Кущ.

На його думку, українська влада занадто наближено дивиться на цю проблему і не може осягнути всієї масштабності ситуації.

Експерт зазначає, що створення газопроводів в обхід України почалося із запуску в кінці 90-х проєкту Ямал – Європа. Цей перший обхідний транснаціональний магістральний газопровід, що проходить через Білорусь, забрав у нашої країни кілька десятків мільярдів кубів транзитного газу і, відповідно, мільярди доларів, які пішли в білоруський і польський бюджети.

Ще один проєкт з російського плану було реалізовано зовсім недавно, і увагу на нього звернули занадто пізно. Йдеться про контракт Угорщини з російським "Газпромом" на постачання природного газу газогоном "Турецький потік", який пролягає по території Сербії та Австрії і позбавляє Україну частини транзиту.

"Вся риторика була спрямована на те, щоб зупинити "Північний потік – 2", але чому була тиша навколо "Турецького потоку", який будувався приблизно у той же час? Тобто ось ця однобокість і відіграла остаточну роль у ставленні європейських країн до нас".

Отже, оцінювати важливість "Північного потоку – 2" окремо від інших трубопроводів, які обходять Україну з різних боків – неправильно.

Він лише доповнює цілісну систему з кількох потоків, які спрямовані на повне позбавлення України транзиту.

Коли можуть запустити "Північний потік – 2"

Однак навіть готовий трубопровід не можна експлуатувати просто тепер, адже йому потрібно пройти сертифікацію.

Проєкт має повністю відповідати вимогам Третього енергопакету – документу, який регулює енергетичні відносини у ЄС.

Для цього може знадобитися від чотирьох місяців до пів року, кажуть експерти. Однак лишилась ще одна зачіпка, яка гальмує процес.

18 жовтня "Нафтогаз України" також подав заявку на участь у процесі сертифікації російського газогону з метою довести його небезпечність і не дати запустити в роботу.