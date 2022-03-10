Ростуть, як на дріжджах: вартість оренди житла на Заході бʼє всі рекорди

Українським переселенцям пропонують житло до 3 тис. грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки українські військові 15 день боряться за свободу України, відстоюють її територіальну цілісність, гинуть в імʼя Батьківщини, а жінки з дітьми ледь не цілодобово сидять у підвалах, вимушено виїжджають за кордон чи шукають прихисток в інших областях держави, власників квартир поступово приписують до лав мародерів.

Так, втікаючи з гарячих точок, українці шукають захисту на Заході України, де поки ситуація відносно стабільна. Цим користуються недоброчесні орендодавці, які публікують оголошення із захмарними цінами на оренду квартир, зокрема, в Ужгороді, Львові тощо. Останнім часом надто активно українці почали говорити за мародерів саме в Ужгороді.

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Там вартість оренди житла за місяць бувало сягала трьох тисяч євро, а квартири, що коштували до війни 4000 грн, зараз здають за 2000 дол.

Ось кілька прикладів, знайдених в соцмережах:

Будинок в Ужгороді / Фото: olx.ua

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Квартира в Ужгороді / Фото: olx.ua

Квартира в Ужгороді / Фото: olx.ua

Квартира в Ужгороді / Фото: Viber

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Квартира в Ужгороді / Фото: Instagram

Квартира в Ужгороді / Фото: Instagram

Як реагує місцева влада?

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив, що з цього приводу наразі проводять комплексну роботу з податковою та правоохоронними органами. Загалом в області розглядають можливість створення спеціального реєстру з тими, хто підвищує ціни.

"На жаль, фіксуємо неприємні ситуації, коли власники квартир, помешкань пробують заробити на цій біді й підвищують ціни на житло. З цього приводу зараз комплексно проводимо роботу з податковою та правоохоронними органами", – прокоментував Віктор Микита.

Мери інших міст на Західній Україні та очільники областей висловлюють подібні твердження ще з початку війни та обіцяють знайти спосіб покарати мародерів. Стосується це і встановлення захмарних цін на продукти (на це вже влада встановила мораторій) та інші необхідні товари.

Безоплатна допомога від рієлторів

Західноукраїнські регіональні відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) надають безоплатну допомогу в пошуку житла і розселенні всім, хто вимушено виїхав на територію Західних областей.

До таких відділень відносяться:

Івано-Франківське;

Волинське;

Львівське;

Закарпатське;

Чернівецьке;

Рівненське;

Хмельницьке;

Тернопільське.

Раніше ми розповідали, яка вартість оренди квартир у Львові, Луцьку та Івано-Франківську.

Також ми писали, що Польща стала однією з тих країн, куди українці масово виїжджають після нападу РФ.