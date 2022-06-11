Розмитнити електрокари стане легше: що зміниться для водіїв

В Україні спростять розмитнення електрокарів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Поки деякі водії вже пересідають на електрокари через ціни на пальне, Кабмін пропонує звільнити від оподаткування автомобілі з електричними двигунами, зокрема гібридні.
Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, відповідний законопроєкт уже внесено до Верховної Ради.
"У рамках Українського зеленого курсу – це і турбота про нашу екологію, і чистіше повітря", – зауважив чиновник.
Зазначимо, що поки текст проєкту на сайті Верховної Ради ще не оприлюднений.
Електрокари у дефіциті
Експерти авторинку вважають, що війна та нестача пального в Україні можуть створити ще один дефіцит. Продажі електромобілів різко зросли, салони реалізують авто, які не вимагають бензину, за тиждень.
Дефіцит електрокарів може спровокувати не тільки ситуація з бензином. Росія продовжує блокувати українські морські порти, а саме через них здебільшого завозили електроавто до країни. На складах запасів майже не залишилося, а використати альтернативні шляхи – дорого.
Як пояснив директор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький, більшість таких автомобілів доправлялась в Україну з Китаю через морські порти. Коли будуть нові постачання, невідомо, оскільки компанії не знають, куди везти, а також вартість логістики є високою.
Раніше ми розповідали, що умільці Японії розробили революційні шини для автомобілів. Також ми писали, що у Польщі представили унікальний автобус.