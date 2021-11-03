Розлякали усіх конкурентів: чому на аукціон з продажу "Більшовика" прийшло лише три компанії

Чому на аукціон з продажу "Більшовика" прийшли лише три компанії / Фото: Колаж: Сьогодні

Група, яка перемогла в аукціоні на продаж заводу "Більшовик" зробила все для того, щоб розлякати інших учасників.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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"Ці люди створили дуже багато проблем навколо цього заводу, вони атакували сам факт приватизації, тітушки приходили під Фонд Держмайна вони робили судові позови, і зробили все, щоб розлякати будь-яких, справжніх, інших конкурентів"

За словами Фурси, сам аукціон виглядав ганебно, бо прийшло три компанії і це виглядало так, ніби вони заздалегідь про це домовились.

Також експерт наголосив, що було використано метод 90-х – розлякати всіх, а потім самим купити за початковою ціною.

"Провина держава взагалі, що на цей конкурс взагалі ніхто не прийшов, тому що інвестори не відчули безпеку в купівлі цього заводу. Інші потенційні покупці розуміли, що купуючи цей завод, вони купують квиток на війну", – сказав Фурса.

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