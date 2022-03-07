Розплата за війну з Україною: чи перекриють Путіну потік нафтодоларів

Розповідаємо, як Захід готується до ембарго / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зараз багато уваги прикуто до санкцій проти фінансового сектора Росії, а також до тих іноземних компаній, які залишають російський ринок через війну Путіна в Україні. Проте найстрашнішими для Росії можуть стати санкції в енергетичному секторі.

Якщо західні країни накладуть ембарго на закупівлю російської нафти та газу, країна може перетворитися на другу Венесуелу. "Сьогодні" з експертами розбиралися, що чекає РФ у найближчому майбутньому і як можуть зрости ціни на нафту у світі.

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З речами на вихід

Перше, що зробили західні компанії, після того як Росія напала на Україну, – почали виходити з інвестицій в енергосектор РФ. Так велика компанія Exxon Mobil оголосила про припинення видобутку нафти та газу у Росії.

Найбільше від цього рішення постраждають об'єкти з видобутку на острові Сахалін. Там вона розробляє три великі морські нафтогазові родовища. Загальні активи компанії становлять понад 4 млрд доларів.

Ще більше збитків для Росії може завдати вихід компанії BP з активів "Роснефти". Частка компанії оцінювалася приблизно в 25 млрд доларів.

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Ці рішення, а також санкції ЄС та США позбавлять РФ доступу до західних технологій з видобутку вуглеводнів, що має знизити рівень видобутку нафти та газу в країні, а значить, і позбавити країну доходу від експорту цих товарів.

Паралельно з цим у Європі заявили про бажання максимально знизити свою залежність від російського газу. І хоч справа ця не швидка, але тенденція на зниження постачання газу з Росії буде довгостроковою.

Захід готується до ембарго

Наразі все частіше звучить інформація про те, що США можуть запровадити ембарго на постачання російської нафти. Зараз у Білому домі намагаються оцінити вплив такого кроку на американських споживачів та глобальний ринок.

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Експерти кажуть, що основні гроші, які Кремль може витратити на війну, приходять до Росії саме від продажу нафти. Тому цей фінансовий потік спробують перекрити.

"У січні податок на видобуток корисних копалин приніс до російського бюджету 717 млрд рублів, близько 8 млрд доларів за актуальним на той момент курсом. Зрозуміло, що вартість нафти зростає на тлі можливих обмежень з боку США та ЄС, які зараз намагаються прорахувати можливий негативний ефект і для національних економік", – пояснює аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Проте можливі санкції будуть спрямовані саме на скорочення можливості експортувати сировину у колишніх обсягах.

"Значить, ці доходи РФ можуть скоротитися. У доларах так точно. На розбудову діючих механізмів постачання палива потрібен час, тому обмежувальні заходи можуть бути введені лише через місяці", – говорить Родлер.

Російська нафта стає токсичною

Ще один цікавий феномен на світовому ринку полягає в тому, що, попри зростання цін, російську нафту вже не хочуть купувати. Різниця в ціні між нафтою марки Brent та марки Urals наближається до 20 доларів. Експерти кажуть, що її просто бояться купувати через те, що угоди із РФ стали токсичними.

"Санкції проти російської нафти не набрали чинності, але навіть зараз із російськими нафтою та нафтопродуктами ніхто не хоче мати справи через ризик потрапити під інші санкції – у фінансовому, банківському та логістичному секторах. Не кажучи вже про іміджеві втрати – ніхто не хоче асоціюватися з "кривавими" вуглеводнями", – каже експерт енергоринку Сергій Куюн.

За його словами, щоб не потрапити під санкції, паливо не повинно мати російського коріння, продавець не повинен мати російського коріння і банк не повинен мати російського коріння. Виконати таке завдання дуже складно.

Щоправда, відмова від покупки російської нафти має і зворотний бік – ціни на сировину продовжують зростання. Вартість бареля марки Brent вже досягла позначки 118 доларів. Аналітики не виключаю, що після введення ембарго на російську сировину ціна нафти може злетіти до 200 доларів.

"Реакцію Путіна зараз прорахувати досить складно, оскільки його дії в Україні оцінювалися як вкрай малоймовірні. Якщо він буде налаштований рішуче і не особливо думатиме про російську економіку (що власне вже відбувається), то цілком може повторитися енергетична криза 1970-х років", – резюмує Сергій Родлер.

Раніше ми писали, що в Росії можливі заборона обміну валют та заморозка депозитів. Про те, що росіяни втратять через божевілля Путіна, читайте тут.