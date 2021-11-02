Радіти нема чому: як проблеми в США вдарять по курсу долара в усьому світі

Що відбувається з економікою США та чого очікувати від курсу долара / Фото: Колаж: Сьогодні

Долар США – одна з найпопулярніших у світі валют, а для України курс долара є одним з важливих економічних показників.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов розповів "Сьогодні", що відбувається із доларом на світових валютних ринках та що буде з американською валютою далі.

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Американська інфляція надто висока для того, щоб продовжувати накачувати систему грошима. У той же час, стан економіки США цілком дозволяє забрати з ринку частину стимулів.

"Швидкі темпи вакцинування населення разом із розширеними федеральними витратами лише на рівні 2,8 трлн доларів сприяють відновленню економічної системи та її прекрасному самопочуттю. Основа для жорсткості монетарних умов є", – каже експерт.

Що відбувається з економікою?

Перша оцінка ВВП США за III квартал показує, що економіка зросла лише на 2%, при тому, що прогноз передбачав зростання на 2,5%, а попереднє значення становило 6,7%.

"Це дуже слабкі цифри. Зрозуміло, що буде ще два релізи, кожен із яких традиційно переглядається на покращення. Але поки що з опорою саме на цю статистику радіти нема чому", – каже Гойлов.

Зараз індекс споживчих цін у США становить 5,3%, що значно вище за мету на рівні 2%.

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При цьому не можна не відзначити, що під час пандемії помітно зросли витрати американців на товари паралельно із падінням попиту на послуги.

"Повернення економічної системи до нормального ритму життя без обмежень та локдаунів плавно вирівняє дисбаланс та стабілізує інфляцію. Однак якщо інтерес до товарів постійно наростатиме, це може вимагати підвищення ставок заздалегідь. Просто для того, щоб остудити економіку."

Відсоткові ставки: коли вони зростуть?

Наразі відсоткова ставка у США перебуває у цільовому діапазоні 0-0,25% річних. Можна говорити про те, що вона нульова чи прагне цього.

Якщо виходити з абсолютно позитивної впевненості у тому, що жодних форс-мажорів більше не буде, до середини 2022 року ФРС США завершить програму стимулювання.

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"Інфляція, згідно з базовим сценарієм, на той час ослабне і повернеться до рівнів нижче 4%, в ідеалі – 3,0-3,5%. Тоді Федрезерв зможе розпочати підвищувати ставки вже у ІІІ кварталі 2022 року. Але найімовірніше, що це станеться на початку 2023 року", – зазначив Андрій Гойлов.

Якщо Федеральна резервна система буде послідовною, долар стане в довгостроковий висхідний канал. Якщо обсяг стимулювання буде зменшуватися, отже, потік вільних грошей буде меншим. Для долара у цьому безумовний позитив.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались, що буде з курсом долару в Україні під час локдауну.

А також писали прогноз курсу гривні до іноземних валют на 2022 рік.