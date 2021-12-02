Рада ухвалила Держбюджет на 2022 рік

ВРУ ухвалила держбюджет на 2022 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада ухвалила законопроєкт Держбюджету на 2022 рік у цілому. За цим документом весь наступний рік будуть розподілятися всі витрати на різні сфери життя в країні.

Відповідне рішення було ухвалено на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, 2 грудня.

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За проголосували 268 депутатів. Міністр фінансів Сергій Марченко з трибуни парламенту також заявив, що тренд останніх років, який визначатиме перспективи 2022 року – це суттєве зростання держави в економіці.

Що буде у Державному бюджеті 2022?

Доходи Держбюджету №6000 становитимуть 1,322 трлн грн, а витрати – 1,498 трлн грн. Це означає, що цього разу дефіцит становитиме 189 млрд грн, тобто 3,5% ВВП.

Документом передбачається прогноз номінального ВВП на рівні 5,369 трлн, а зростання реального валового внутрішнього продукту має становити 3,8%.

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Середньорічний курс долара в цьому бюджеті становить 28,6 грн і 28,7 грн наприкінці року, а інфляція очікується на рівні 6,2%.

Також до бюджету закладено невелике підвищення мінімальної зарплати, з жовтня вона зросте до 6700 грн.

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