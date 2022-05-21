Працювати в Німеччині стане легше: що можуть змінити для українців

Українцям може стати легше влаштуватися на роботу в Німеччині / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для отримання роботи за кордоном для іноземців є певні правила. У кожній країні вони відрізняються. Наприклад, у Німеччині для працевлаштування потрібне визнання професійної кваліфікації.

Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер заявила, що федеральні землі повинні змінити та пришвидшити умови отримання профкваліфікації для українців. Про це повідомляє DW.

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Які спрощення для українців пропонують

За словами міністерки, українські біженці повинні швидше влаштовуватися в країні і знаходити собі роботу. Зокрема, держава повинна підтримувати бажання біженців працювати.

Штарк-Ватцінґер зазначила, що спрощення повинні прийматися узгоджено у всіх федеральних землях.

Крім того, міністерство розглядає можливість надавати профкваліфікацію українцям вже після того, як вони влаштуються на роботу.

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Водночас для того, щоб працювати в Німеччині, потрібно мінімально знати мову. І для цього влада Німеччини підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих.

Спрощення пропонують і для школярів

За даними на початок травня у школах ФРН навчається 90 тис. українських дітей.

Міністерка зазначила, що зараз Німеччина співпрацює з Україною для того, аби українські діти отримали німецький атестат про закінчення школи. Також робота йде над тим, аби для українських школярів проводилися онлайн уроки з України, окрім уроків у німецьких школах.

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"Ми хочемо дати дітям і молоді, які до нас звертаються, не тільки захист, але й перспективу", – наголосила Штарк-Ватцінґер.

Які документи потрібні українцям для роботи в ЄС

Раніше "Сьогодні" розповідали про особливості реєстрації у різних країнах і отримання дозволу на роботу.

Для перебування в Німеччині потрібна короткочасна віза. Однак переселенці можуть жити в Німеччині і без неї, отримавши посвідку на проживання протягом 90 днів після прибуття. Для цього потрібно подати заяву в іноземне представництво.

Ця посвідка дозволяє мешкати в країні рік з можливістю подовження терміну перебування ще на 2 роки, а також надає право на допомогу Агенції з працевлаштування.

А от середня зарплата, на яку можуть розраховувати українці, становить 1 640 євро (50 371 грн).

Щоб працевлаштуватися, наприклад, у Польщі, додаткових документів оформляти не потрібно. Там середня зарплата становить майже 4 900 злотих (32 135 грн).

Ми писали і про те, що найбільша зарплата в ЄС саме в Ізраїлі – 85 тис. грн. Далі йде Велика Британія, де можна заробити в середньому 75 тис. грн на місяць. Понад 55 тис. грн платять в Нідерландах, та 50 тис. у Німеччині. А ось найменші зарплати в Угорщині – 23 750 тис. грн.

Читайте також про те, у яких неєвропейських країнах нашим громадянам платять найбільше, та які фахівці потрібні роботодавцям під час війни в Україні.