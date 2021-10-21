Пускають тільки з довідками? Як працюватимуть ПриватБанк і Ощадбанк в "червоній зоні"

Кого пускатимуть до відділень ПриватБанку та Ощадбанку / Фото: Колаж: Сьогодні
Із 21 жовтня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження на перевезення та роботу деяких установ у червоних зонах карантину.
Вони передбачають, що вакциновані громадяни матимуть певні привілеї.
"Сьогодні" дізнались, чи зміниться щось у роботі українських банків, та готові розповісти вам.
ПриватБанк
Представник ПриватБанку повідомив "Сьогодні" у коментарі, що для фінансових установ правила не змінювались.
"Банки обслуговують всіх клієнтів за умов дотримання дистанції та обовʼязкового носіння захистної маски", – сказали у ПриватБанку.
Тож для відвідування відділення чи каси довідка про вакцинацію або негативний ПЛР-тест не потрібні.
Ощадбанк
У Ощадбанку "Сьогодні" розповіли, що всі відділення у червоних зонах працюють в штатному режимі і доки змін у роботі не очікується.
Банк продовжує приймати клієнтів у захисних масках та із дотриманням необхідної соціальної дистанції. Жодних додаткових документів не потрібно.
Як працюватимуть поштові оператори
Співробітники "Нової пошти" повідомили, що поштові служби перебувають у списку виключень і на них не розповсюджуються зобов’язання працювати лише з вакцинованими.
Відвідати відділення можна у масці та із дотриманням дистанції.
В "Укрпошті" також зазначили, що довідок про вакцинацію чи тестів для відвідування пред’являти непотрібно.
Раніше ми писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток і за перші дев'ять місяців 2021 року заробив 21,2 млрд грн.
А також розповідали про прибуток Ощадбанку, який, навпаки, – впав майже вшестеро порівняно із 2020 роком.