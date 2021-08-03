Версия на русском
$ 26,84
31,9

SkyUp поповнив флот новим літаком: "пташку" назвали Оскаром

3 серпня, 12:38

Ксенія Кадушкіна

У серпні лоукостер анонсував ще одне поповнення в числі повітряних суден

Новий літак SkyUp вже в Борисполі. Колаж "Сьогодні" / Фото: Facebook/SkyUp Airlines

Новий літак українського лоукостера SkyUp, середньомагістральний Boeing 737-800NGВ, прибув в Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це розповіла прес-служба компанії.

Назвали Оскаром

Цікавий факт: повітряному судну присвоїли не тільки реєстраційний номер, але і власну назва.

"Прилетіла наша пташка! Звуть пташку Оскар, реєстраційний номер UR-SQO", – йдеться у вітальному повідомленні компанії.

Нове повітряне судно здійснюватиме як міжнародні рейси, так і польоти за внутрішніми маршрутами. В цей момент компанія охопила понад 60 напрямків. Серед них: Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Франція, Саудівська Аравія, Чорногорія, Хорватія, ОАЕ, Туреччина, Казахстан, Узбекистан, на острова Мадейра та Кіпр.

Яки він є, Boeing 737-800NGВ:

Повітряне судно вже пройшло повну технічну перевірку і готове до польотів. Крім того, авіакомпанія анонсувала до кінця літа прибуття ще одного літака.

Флот SkyUp Airlines вже включає:

Нагадаємо, в липні український лоукостер відзначився прогресивністю і змінив форму бортпровідниць. З осені вони носитимуть кросівки замість туфель на шпильці. У SkyUp пояснили, такий перехід полегшить роботу персоналу, оскільки працівниці багато часу проводять на ногах.

Також авіакомпанія оголосила про відкриття прямих рейсів в центр гірничодобувної промисловості Узбекистану – місто Наводь. Літаки будуть туди літати раз в тиждень.

Останні новини можна дізнатися у випуску "Сьогодні":

Новини на цю ж тему:
літак авіа лоукостер SkyUp

Реклама