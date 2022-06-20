Зголодніли за брендами? Як у РФ знову наживатимуться на росіянах

У Росії знову з’являться європейські бренди? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські інтернет-майданчики Яндекс.Маркет та Ozon планують скористатися "паралельним імпортом" брендів, які пішли з РФ через її війну в Україні. Побутову техніку, електроніку, електроінструменти та товари для здоров'я, ввезуть у країну товарів без згоди власника бренду в обхід офіційних дилерів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Реклама

Зокрема, Яндекс.Маркет опрацьовує нові канали постачання і навіть створює новий підрозділ, який займатиметься "паралельним імпортом".

Росіяни запевняють, що перші партії товарів брендів, які пішли з російського ринку, вже знаходяться на складах маркетплейсу, а саме:

посудомиючі машини

духові шафи

варильні панелі

відеокарти.

Назви брендів тримаються в секреті, хоча відомо, що у Росії свої бренди не продають такі всесвітньо відомі компанії, як:

Реклама

Bosch

Siemens

Panasonic

LG Electronics

AMD

Intel

IBM.

Налагоджувати "паралельний імпорт" товарів збирається і "Ozon". Керуючий директор маркетплейсу Сергій Бєляков навіть похвалився, що у майбутньому росіянам привезуть товари люксових брендів.

Тим часом гендиректор "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров, зазначає, що в рамках "паралельного імпорту" до Росії потраплять товари лише найпопулярніших, брендів асортимент яких у рітейлерів вже скоротився і не відновиться в повному обсязі.

Не працюють у Росії

Після вторгнення російських військ в Україну багато великих європейських та світових виробників призупинили роботу зі своїми партнерами у Росії.

Реклама

повністю вийшли з ринку в Росії компанії Apple Pay, Apple, Audi, Amazon, Adobe, Bolt, Boeing, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone (разом з дочірньою "Простоквашино"), Dell, DHL, Ericsson, Ford, Jaguar, Jooble , KUNA, Lenovo, Mercedes, Nike, Nestle, OnlyFans, Porsche, Renault, Scania, Volkswagen.

Зупинили постачання своїх товарів та послуг до Росії компанії HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Mastercard, Maersk, UPS. Обмежить експорт до країни Carlsberg.

Раніше ми розповідали, які саме товари планують ввозити РФ по "паралельному імпорту". Також "Сьогодні" писали, як війна в Україні вдарила по британським фермерам.