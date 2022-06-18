Прогноз невтішний? Що буде з цінами на бензин зовсім скоро

Довоєнних цін на пальне очікувати не варто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Проблема дефіциту бензину незабаром вирішиться, однак довоєнних цін на пальне чекати не доводиться.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Лига.net".

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Так, наразі ми можемо спостерігати, як на українських АЗС зростає вартість пального А-95, а бензину А-92 та газу немає зовсім. За словами Данілова, проблема дефіциту (як питання більш економічне, ніж технологічне) через певний проміжок часу буде вирішена.

Проте, коли вартість пального зростає у всьому світі і коштує умовно 2 євро, то в Україні один євро бути не може ніяк. Фактично довоєнних цін нам очікувати не варто.

Бензин в США здешевшав

Вперше за понад два місяці вартість бензину в США впала. Відбулося це, як пише CBS News, на тлі зниження цін на нафту та падіння споживчого попиту.

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За словами Патріка Де Хаана, аналітика GasBuddy, у п'ятницю (17 червня) середній показник по країні впав до 4,99 долара за галон.

"Виходячи з ситуації на ринку зараз – вони можуть змінюватися і дійсно змінюються – найближчими тижнями середній показник по країні може впасти до 4,55-4,75 долара за галон, якщо тенденції не зміняться", – зазначив він.

Нагадаємо, що за останні 12 місяців вартість пального в Сполучених Штатах зросла на 62% і досягла рекордної позначки 5 доларів за галон (3,8 літра).

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"Сьогодні" раніше писали, як польська компанія обдурила українців із закупівлями пального, і розповідали, хто затримує постачання бензину до України.