Продавці накручуватимуть ціни? Чому курцям доведеться платити більше

Ціни на цигарки можуть підскочити / Фото: Getty Images, Нацполиция, Колаж: Сьогодні

1 квітня у Верховній Раді прийняли за основу проєкт закону про податки на етиловий спирт. Однак документ містить і зміни щодо тютюнових виробів.

Як передає "Сьогодні", поки в країні йде війна, продавці цигарок можуть збувати товари дорожче.

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"Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Україні, зупиняється дія частини другої статті 17 цього Закону стосовно відповідальності (застосування фінансових санкцій) за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, збільшеними на суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів", – йдеться в законопроєкті.

Реакція асоціації "Укртютюн"

В Асоціації виробників тютюнових виробів не схвалили таке рішення народних депутатів. Там переконані, що продаж цигарок за цінами, вищими від максимальних роздрібних, посприяє лише збагаченню нечесних підприємців.

Оскільки вони зможуть встановлювати максимальні роздрібні ціни на рівні 1 гривні, то зможуть і мінімізувати сплату ПДВ. Відтак держбюджет втрачатиме 9,83 грн з однієї пачки, а споживачі платитимуть більше.

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В "Укртютюні" побоюються, що ситуація призведе до збільшення нелегальної торгівлі та недоотримання грошей в бюджет. Водночас недобросовісні продавці матимуть цінову перевагу на ринку.

"Закликаємо народних депутатів України не допустити зловживання складним становищем у державі та просування корпоративних інтересів", – наголосили в Асоціації.

Держрегулювання цін

Ідея надати продавцям тютюнових виробів можливість самим встановлювати ціни на продукцію виглядає ще більш дивно на тлі державного регулювання в інших сферах. Нещодавно народні депутати вирішили, що уряд під час війни може запроваджувати граничні ціни на будь-які товари та послуги.

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Ініціатива передбачає можливість контролювати ціни на всій території України. Мовиться й про контроль за фізичними та юридичними особами встановлених цін і конфіскацію товарів за порушення.

Ба більше, експерти закликають посилити державний контроль у сфері пального, щоб на АЗС не було дефіциту, а ЗСУ та аграрії були забезпечені відповідними видами палива. Зазначимо, що раніше лунали заяви про можливе зникнення з ринку бензину А-92 та автогазу.

Раніше ми розповідали, що Кабмін дозволив військовим адміністраціям залучати бюджетні кошти для закупівель будматеріалів. Це дозволить оперативно відбудувати знищену окупантами інфраструктуру.