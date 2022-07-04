Продавати чи купувати? Що відбувається на ринку нерухомості України

Перспективи українського ринку нерухомості / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України кардинально змінила ринок житла в нашій країні. У відносно безпечних західних областях квартири та будинки різко здорожчали, а в прифронтових та окупованих регіонах ціни пробивають дно. Багато власників зруйнованої нерухомості думають, варто її відновлювати до закінчення війни чи чекати на компенсацію від держави. Водночас у містах-мільйонниках, що лежать далеко від лінії фронту, ситуація стабілізується.

"Сьогодні" разом з експертами з'ясовували, якими є перспективи українського ринку нерухомості в поточній ситуації.

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Довіреності повернулися, але з пропискою проблеми

Однією з найважливіших подій на ринку нерухомості став дозвіл продавати житло за довіреністю. Щоправда, є певні обмеження. Наприклад, довіреність дійсна місяць, якщо її засвідчив нотаріус в Україні, і два місяці, якщо її засвідчила консульська установа України або видали відповідно до законодавства іноземної держави. Новація набула чинності 29 червня.

"Ми поки що не відчули збільшення кількості угод через це. Але треба розуміти, що оформлення довіреностей за кордоном і пересилання їх в Україну – це не швидка справа. Однак найближчим часом пропозиція зростатиме. Думаю, що кількість об'єктів, що виставляють на продаж, може збільшитися на 30%", – прокоментував ситуацію на ринку президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

За його словами, якщо кількість пропозицій значно зросте, то ціни можуть знизитися. З іншого боку, гальмує ринок нерухомості неробочий демографічний реєстр, в якому реєструється місце проживання – "прописка" по-старому.

"Наразі тільки в Києві дозволили людям змінювати місце реєстрації – ЦНАПи почали надавати таку послугу. В інших містах такої можливості поки що немає. Рішення про це ухвалює військова адміністрація, і як у випадку з продажем алкоголю або тривалістю комендантської години, все вирішується на місцевому рівні в тому чи іншому регіоні. А купувати квартиру з мешканцями, що не виписалися, – це великий ризик, потім можна довго позиватися через це. Тому кількість угод зростатиме лише там, де можна змінювати місце реєстрації", продовжує Юрій Піта.

Що шукають на ринку

За словами експертів, ринок досі шукає рівновагу, і дуже часто ситуація залежить від того, як далеко проходить лінія фронту від того чи іншого міста.

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"У кожному з регіонів ситуація відрізняється. Наприклад, у Сумах чи Чернігові попит формують мешканці сіл, які живуть під обстрілами біля кордону. Переїхати до Києва чи якогось іншого великого міста вони не можуть, але купити квартиру в обласному центрі за умовні 20 тисяч доларів можуть. У цій категорії покупців багато тих, хто до війни встиг продати свій пай", – продовжує Юрій Піта.

У столиці, за його словами, інша ситуація. До Києва їдуть люди з грошима. Часто це переселенці з окупованих територій.

"Останнім часом почали з'являтися заявки на пошук об'єктів у Києві за ціною 200-250 тисяч доларів. Тобто у людей з'явилася якась впевненість у безпеці й у тому, що столицю ворог не візьме і що дороге житло не буде зруйноване. Водночас чимало заявок на пошук об'єктів за ціною близько 100 тисяч доларів. Здебільшого такі покупці – це переселенці, які мали накопичення, і тепер вони шукають нове житло", – пояснює Юрій Піта.

Купувати чи продавати

Найближчим часом ціни на квадратні метри у столиці можуть просісти ще більше. Фахівці кажуть, що досі продавці не були готові дуже багато скидати від довоєнних цін.

"Думаю, найближчими місяцями ціни на ринку столичної нерухомості знизяться на 20% від довоєнних. Щоправда, і зараз ті ціни, які ми бачимо в оголошеннях, часто не відповідають реальним сумам угод. Зазвичай торг тепер становить 10-15%. Тому можна сказати, що реальні ціни на нерухомість вже знизилися", – продовжує Юрій Піта.

Експерт радить продавати житло лише у тому разі, якщо ви зібралися кудись переїжджати. А ось купівлю можна не відкладати – на ринку з'явилися цікаві варіанти.

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"Житло, найімовірніше, загалом ще трохи подешевшає, але якщо ви шукаєте собі квартиру не для інвестиції, а для особистого проживання, то на ринку з'являються досить цікаві варіанти. І якщо ви побачите те, що довго шукали, то я б радив купувати, спробувавши ще й поторгуватись. Хороші варіанти люди досить швидко розкуповують. В тому самому мікрорайоні ціни на однакові за площею квартири можуть досить сильно відрізнятись. Дешевшає житло в гіршому стані, на не найпопулярніших поверхах, з трохи гіршим розміщенням будинку тощо", – каже Юрій Піта.

Що буде після війни

Повоєнні перспективи ринку житла залежатимуть від того, на яких умовах буде підписано мир. Будь-які гарантії безпеки, які отримає Україна, підвищуватимуть привабливість нашої економіки та нерухомості зокрема.

"Ціни на нерухомість після війни почнуть зростати. Але темпи їхнього зростання сильно залежатимуть від того, чи повернеться в Україну інвестор. Якщо Росія після підписання миру, як і раніше, загрожуватиме нашим містам, то про швидке відновлення ринку можна забути. Водночас якщо Україна отримає гарантії безпеки, наприклад, від країн НАТО чи від ЄС, то це може збільшити інвестиційну привабливість української економіки загалом та ринку нерухомості зокрема", – резюмує Юрій Піта.

За його прогнозом, найімовірніший сценарій – зниження цін на 20% від довоєнних та відновлення ринку по 5-10% протягом двох-трьох років після війни.

Раніше ми писали, на що зростуть ціни в Україні в липні. Про те, як зміниться життя українців після вступу в Євросоюз, читайте тут.