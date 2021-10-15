ПриватБанк встановив обмеження на перекази з картки на картку – кого торкнуться зміни

Приват вводить нові обмеження для переказів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк змінив правила грошових переказів із однієї картки на іншу, тобто р2р операцій.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Зазначається, що зміни спрямовані на протидію відмиванню коштів і не торкнуться більшості (99,7%) клієнтів банку, які роблять не більше 100 таких операцій на місць.

Відтепер ПриватБанк встановлює ліміт на міжнародні перекази (для відправника) у кількості 25, а в межах України ця кількість обмежується 100 переказів.

Для отримувача тепер також є ліміт кількості переказів на місяць і становить вона 100 операцій в межах України та 30 міжнародних операцій.

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У ПриватБанку зазначається, що ці правила діють для переказів із картки на картку Visa/Mastercard через усі канали.

Якщо отримувачу приходять гроші від волонтерів, кошти на лікування або благодійність, він повинен зателефонувати за номером 3700 і підтвердити свою діяльність.

Після цього ПриватБанк встановить безліміт на перекази протягом однієї доби.

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Інтернет-магазинам також не варто хвилюватись, банк відкриє для них безліміт у разі відкриття ФОП або рахунку особи, яка займається професійною незалежної діяльністю відповідно до чинного законодавства України.

Нещодавно ПриватБанк анонсував нову функцію, яка з’явилась у мобільному додатку Приват24 і дасть змогу відслідковувати та автоматично купувати залізничні квитки.

На жаль, функція доступна лише для користувачів iPhone, а от оплатити комуналку через Приват24 можна з будь-якого смартфона.