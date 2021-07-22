ПриватБанк дозволив грошові перекази без номера картки

ПриватБанк і Visa ввели новий спосіб грошових переказів / Фото: уніан, Flickr
Державний ПриватБанк, через який тепер можна під'єднатися до "Нафтогазу", оголосив про запуск нової функції у додатку "Приват24". У ньому стали доступні грошові перекази за номером телефону. Систему запустили у співпраці з платіжною системою Visa.
Сервіс дозволяє здійснювати перекази тільки в гривні з карти будь-якого українського банку на карту будь-якого банку, але обидві карти мають бути зареєстровані в "Приват24", уточнили в банку. Комісія – така сама, як і за звичайні перекази за номером картки.
Переказ здійснюється через міжнародну мережу Visa Direct. Прив'язка номера карти до номера телефону зберігається як захищений токен. Переказ відбувається в онлайн-режимі, а гроші надходять моментально.
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Одержувачів, які вже під'єдналися до сервісу, можна вибирати просто зі списку контактів на телефоні.
"Мало хто знає напам'ять номери банківських карток або IBAN, а ось власний мобільний номер пам'ятають всі... Фраза "скинь на карту" із часом відійде в минуле, як і всі незручності, які з нею пов'язані", – вважає Світлана Чирва, віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні, Білорусі та Молдові.
Нагадаємо, раніше ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24" з 1 грн до 0,5% від суми (не менш ніж 3 і не більш ніж 200 гривень).
А про недавній технічний збій у ПриватБанку дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":
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