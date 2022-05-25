ПриватБанк назвав щомісячні терміни виплат переселенцям – коли чекати гроші

ПриватБанк пояснив механізм виплат переселенцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк назвав точні дати виплат вимушеним переселенцям щомісяця.

Про це представники банку розповіли клієнту у відповідь на скаргу про затримку виплат на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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За даними ПриватБанку, Мінсоцполітики щомісяця переказує кошти до 3,13 та 23 числа включно, в залежності від термінів подання заяви.

Виплата державної допомоги ВПО проходить у три етапи:

подача заявки;

формування та обробка реєстрів;

виплата грошей (2000 грн на дорослу та 3000 на дитину або особу з інвалідністю).

Банк зараховує кошти на картку клієнта, щойно отримує їх "згори". Варто врахувати, що на кожному з етапів можуть виникнути проблеми, кожен випадок є індивідуальним.

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Чому можуть не прийти виплати?

Багато українців поспіхом вказують у заявці неправильні дані, а потім скаржаться на те, що їм довго не надходять виплати.

У Мінреінтеграції пояснили, що через це справді можуть не прийти гроші і раніше це не можна було виправити.

Проте Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє виправляти дані у заявках про взяття на облік ВПО і все ж таки отримати допомогу.

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До того ж, переселенці, які подавали заявку на отримання коштів через додаток "Дія", можуть отримати ще й паперовий варіант довідки про взяття на облік їх як ВПО.

Також для українців розширили можливість отримати грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій. Кому і скільки можуть перерахувати, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, які виплати додадуться у червні й розповідали, хто може отримати 800 тис. грн від держави.