ПриватБанк і Ощадбанк на коні. ТОП-10 найприбутковіших банків України

"Приват" вирвався вперед з великим відривом. До п'ятірки лідерів також увійшли приватні фінансові установи

Держбанки знову виявилися найприбутковішими / Фото: уніан, ZN.ua, НБУ

Державні ПриватБанк і Ощадбанк, про приватизацію яких вже подумують в уряді, стали найприбутковішими банківськими фінустановами України за підсумками перших п'яти місяців 2021 року. До п'ятірки також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ та Універсал Банк.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ). За підрахунками регулятора ТОП-10 найприбутковіших банків виглядає так:

ПриватБанк – 8,69 млрд грн; Ощадбанк – 1,94 млрд грн; Райффайзен Банк Аваль – 1,87 млрд грн; ПУМБ – 1,65 млрд грн; Універсал Банк – 1,35 млрд грн; Альфа-Банк – 1,28 млрд грн; ОТП Банк – 1,07 млн грн; Укрексімбанк – 894,9 млн грн; Сітібанк – 598,5 млн грн; Креді Агріколь Банк – 569 млн грн.

ПриватБанк лідирує з сильним відривом – його прибуток виявився майже в 4,5 рази вищим, ніж в Ощадбанку.

Нагадаємо, в чотирьох держбанках – Ощадбанку, ПриватБанку, Укргазбанку та Укрексімбанку – зберігається 60% вкладів українців, вони ж видали майже 40% всіх кредитів в країні.

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При цьому Україна готується до поступового зниження частки держави в банківській системі – з більш ніж 50% до 25% за кілька років. Це загальносвітова тенденція – економісти вважають, що держава в більшості випадків є менш ефективним власником фінустанов, ніж приватний бізнес.

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