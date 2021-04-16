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ПриватБанк скоро виставлять на продаж – НБУ

16 квітня, 11:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Приватизація державних банків вже давно в планах Нацбанку і Мінфіну. Шевченко розповів про поточні проекти

Україна готується до поступового зниження частки держави в банківській системі – з більш ніж 50% до 25% за кілька років. Зокрема, скоро на продаж буде виставлено ПриватБанк, якому належить 20% українського банківського ринку. Крім того, до сих пір ведуться переговори про входження Європейського банку реконструкції і розвитку в капітал Ощадбанку.

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Про це заявив глава Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв'ю GlobalCapital.

"Сподіваємося, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в українських держбанках. Згідно з нашими планами, скоро на продаж буде виставлено найбільший банківський актив України – ПриватБанк. Ми вважаємо, що приватизація ПриватБанку ... зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, в тому числі з США і ЄС ", – сказав Шевченко.

Крім того, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та державний Укргазбанк підписали договір про виділення банку п'ятирічного позики на 30 млн євро з можливістю конвертації його в 20% частку в капіталі банку.

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Шевченко пояснив, що приватизація частини державних банків допоможе зробити банківську систему України більш незалежною.

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Нагадаємо, ПриватБанк перейшов у власність держави в грудні 2016 року. Тоді його докапіталізувати на 155 млрд гривень.

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Джерело: Сьогодні

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