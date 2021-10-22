Примусова вакцинація чи вимушені заходи? Чи законно звільняти за відмову від щеплення

Чи законно звільняти співробітників без щеплень від коронавирусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці вересня 2021 року в Україні запровадили обов’язкову вакцинацію для співробітників різних сфер і дозволили звільняти невакцинованих працівників.

Не робити щеплення та при цьому не потрапити під ризик скорочення можна лише за наявності протипоказань для вакцинації.

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Як пише "Новое время", звільняти від роботи та не платити зарплату співробітникам, які відмовляються робити щеплення, дозволяє недавно прийнятий Міністерством охорони здоров'я Наказ №2153, який вступає в силу з 1 листопада.

"Першими, кого торкнуться зміни, є працівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів і наукових установ. Виняток у відстороненні становить лише медичне протипоказання працівника до цієї щеплення", – каже юрист Валерія Безпала.

Чи є цей наказ законним?

За словами юристів, легітимність цього наказу підтверджує 46 стаття Трудового кодексу, а 7 стаття Закону про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення навіть зобов'язує роботодавця звільняти у таких випадках працівника на підставах, передбачених законодавством.

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Ці підстави передбачені законом про захист населення від інфекційних хвороб, а також затверджене Кабміном положення про Міністерство охорони здоров’я.

"Вони уповноважують Міністерство затверджувати такий перелік професій і, таким чином, вводити обов'язкову вакцинацію проти нових інфекційних хвороб. Більш того, це дозволяється щодо будь-яких працівників, "діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та розповсюдження ними інфекційних хвороб", а отже не виключаємо, що перелік професій може бути розширений"- пояснює адвокат.

Однак є велика кількість людей, які виступають проти таких заходів та все одно відмовляються вакцинуватись.

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Указ МОЗ, який ще не вступив в законну дію, вже оскаржують в Окружному адміністративному суді Києва і наразі вирішується питання про відкриття провадження.

За словами Безпалої, дуже важко спрогнозувати подальший розгляд цієї скарги.

Чи вигідно вакцинувати співробітників?

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначає, що українським підприємцям вигідніше вакцинувати колектив та продовжувати роботу, аніж закритися на період карантину.

За словами експерта, такі заходи дозволять уникнути масового звільнення, підтримати економіку та втриматись на плаву.

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