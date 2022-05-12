Вигадали новий спосіб: як США ще допоможуть Україні у боротьбі з Росією

Україна отримає від США ще одну потужну підтримку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Комітет з фінансових послуг Палати представників у Конгресі США ухвалив законопроєкт, щоби допомогти Україні в умовах війни проти Росії, обслуговувати та скорочувати зовнішній борг.

Про це повідомляє видання The Hill.

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Передбачається, що представники США у "кожному міжнародному фінансовому інституті" вимагатимуть "негайного призупинення всіх платежів з обслуговування боргу", який Україна має перед такою організацією.

У законопроекті також пропонують представникам американського уряду у міжнародних фінансових інститутах працювати над тим, аби ці структури забезпечели пільгове фінансове сприяння Україні.

40 млрд доларів від США для України

США з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну продовжує активно фінансово допомогати нашій країні у боротьбі з агресором.

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Так, нещодавно Законопроєкт про передачу $40 млрд вже схвалила Палата представників Конгресу США. Допомогу спрямують не лише на українську армію:

$6 млрд — спрямують на навчання українських військових, обладнання та зброю;

— спрямують на навчання українських військових, обладнання та зброю; по $8,7 млрд — на підтримку української економіки і поповнення американської техніки, надісланої в Україну;

— на підтримку української економіки і поповнення американської техніки, надісланої в Україну; $3,9 млрд — на діяльність контингенту США у Європі та розвідку.

Раніше ми розповідали, яким буде рівень падіння української економіки через війну, і писали, які продукти подорожчають через брак українського зерна.