Доведеться заплатити всім! Що чекає кожного українського переселенця за кордоном

Ухилитися від сплати податків українцям не вдасться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які перебувають від 90 до 183 днів в ЄС (у кожній країні по-різному), зобовʼязані сплачувати податки з усіх своїх доходів у країні проживання, оскільки після цього періоду вони стають податковими резидентами.

Про це у своїй колонці на НВ написав адвокат Костянтин Соляр.

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За його словами, українці повинні сплачувати в казну держави, в якій проживають, якщо мають джерело доходу, себто продовжили працювати віддалено, надають будь-які інші послуги або ж здають нерухомість в оренду.

Чи вдастся уникнути оподаткування?

Як написав Костянтин Соляр, Україна має угоди з усіма країнами ЄС, які дають змогу уникнути подвійного оподаткування. Однак якщо українець має зв'язки з новою державою (орендував нерухомість, віддав дітей до школи, знайшов роботу), то, ймовірно, його змусять сплачувати податки там, де він перебуває.