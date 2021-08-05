В Україні знесуть хрущовки – куди і на яких умовах розселять українців

В Україні розселять мешканців старих будинків. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Респект Стройінвест

Уряд має намір запустити процес масштабної реконструкції непридатних для життя багатоквартирних будинків. Для розселення достатньо буде згоди 75% мешканців. Людям одразу даватимуть постійні, а не тимчасові квартири, йдеться в новинах "Сьогодні".

В Україні налічується близько 30 тисяч непридатних для життя багатоквартирних будинків. В основному, це так звані хрущовки, побудовані ще в середині минулого століття.

Як це працюватиме

Уряд пропонує реконструювати такі будівлі цілими кварталами. Які зносити, а які – ремонтувати, вирішуватимуть місцева влада. Вона буде шукати інвесторів і домовлятиметься з жителями. Останні, обіцяють чиновники, зможуть вибирати – гроші або нове житло.

"У власника повинен бути вибір цих альтернатив, це нормальний процес, нормальна робота. Безумовно, можуть виникнути виключення, і зі ста або тисячі жителів хтось відмовиться", – пояснює міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Чого чекати власникам таких хрущовок:

для розселення старого будинку достатньо буде згоди 75% мешканців;

людям будуть відразу давати постійні, а не тимчасові квартири;

нові висотки будуватимуть поруч зі старими будинками;

житло надаватимуть аналогічне або більшої площі;

коефіцієнт обміну затверджуватимуть місцева влада.

"Якщо у тебе в хрущовці 40 метрів, то ти можеш розраховувати на 40 метрів, або з певними коефіцієнтами, тому що потрібно отримувати рівноцінне житло. А не так, що у тебе прописано 10 родичів, і кожен родич отримає по 20 метрів. Такого точно не буде ", – говорить народний депутат, заступник голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Архітектори ж застерігають, реконструкцію старих кварталів потрібно проводити комплексно. І зводити заново не тільки вдома, а абсолютно все: каналізацію, електромережі, дороги, парки, магазини та дитсадки. Але головне – жорстко контролювати сам процес будівництва, щоб не перетворити місто в кам'яні джунглі.

Як зараз живуть українці в будинках, які ще кілька років тому визнали непридатним для життя, і чому один з них нарекли "будинком-вбивцею", можна дізнатися в сюжеті "Сьогодні":

Нагадаємо, восени 2020 року столична влада розповіла про плани реконструювати старий житловий фонд. Почати хотіли зі старих п'ятиповерхівок. Для цього передбачили розробку Програми комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду в Києві, якою буде визначено початок реконструкції.

Тільки в столиці в оновленні потребують три тисячі хрущовок і "сталінок". І більше ста потребують знесення або капітальної реконструкції.

Цікаво, що в сусідній Польщі оновлення житла відбулося у співпраці з жителями. Їм нічого не подарували. Певну суму за квадратні метри люди заплатили – тільки так відчули себе власниками майна.