Кабмін підвищив зарплати тренерам олімпійців

Кабмін зайнявся питаннями спорту / Фото: НОК України, Кабинет министров Украины

В Україні зростуть оклади працівникам центрів олімпійської підготовки . Надбавки введуть з 2022 року. Їх отримають:

за особливі умови праці;

тренерську кваліфікацію;

підготовку спортсменів.

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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні в середу, 4 серпня.

"Це допоможе створити більш сприятливі умови роботи для тренерів високої кваліфікації, які будуть навчати наступне покоління українських медалістів та переможців у всіх видах спорту", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Навіщо це потрібно

На Олімпіади-2020, Яка проходить в японському Токіо, багато українських спортсменів відкрито скаржаться на умови підготовки в Україні та навіть називають це головною причиною втрати медалей. Ось тільки кілька прикладів:

бадмінтоніст Артем Почтарев . Він програв два матчі на груповому етапі і втратив шанси на вихід в наступний раунд. Почтарев поскаржився на відсутність умов для нормальної реабілітації спортсменів.

. Він програв два матчі на груповому етапі і втратив шанси на вихід в наступний раунд. Почтарев поскаржився на для нормальної реабілітації спортсменів. стрілець Павло Коростильов . Він зайняв четверте місце в кульовій стрільбі з 10 метрів, а в швидкісній стрільбі з пістолета з 25 метрів не влучив у фінал. На його думку, провал пов'язаний з відсутністю тирів в Україні .

. Він зайняв четверте місце в кульовій стрільбі з 10 метрів, а в швидкісній стрільбі з пістолета з 25 метрів не влучив у фінал. На його думку, провал пов'язаний з . батутист Микола Просторів . Спортсмен не зміг пройти кваліфікацію і поскаржився на стару травму і умови підготовки в Україні: " Умови для тренувань? Напевно, ця тема залишається болючою в нашому виді спорту. І все штовхають ці проблеми від одного до іншого. Перші говорять: "Я цим не займаюся". Другі кажуть: "Я цим не займаюся". Треті кажуть: "Показуйте результат – все у вас буде" .

Всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Нагадаємо, також на засіданні 4 серпня Кабмін прийняв постанову про виплату 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї для зборів до школи. Постанова уряду торкнеться тільки тих дітей, які за станом на 1 серпня досяг віку від 6 до 18 років.

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