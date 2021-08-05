В Украине снесут хрущевки – куда и на каких условиях расселят украинцев

В Украине расселят жителей ветхих домов. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Респект Стройинвест

Правительство намерено запустить процесс масштабной реконструкции непригодных для жизни многоквартирных домов. Для расселения ветхого здания достаточно будет согласия 75% жителей. Людям сразу будут давать постоянные, а не временные квартиры, говорится в новостях "Сегодня".

В Украине насчитывается около 30 тысяч непригодных для жизни многоквартирных домов. В основном, это так называемые хрущевки, построенные еще в середине прошлого века.

Как это будет работать

Правительство предлагает реконструировать такие здания целыми кварталами. Какие сносить, а какие – ремонтировать, будут решать местные власти. Она будет искать инвесторов и договариваться с жителями. Последние, обещают чиновники, смогут выбирать – деньги или новое жилье.

"У владельца должен быть выбор этих альтернатив, это нормальный процесс, нормальная работа. Безусловно, могут возникнуть исключения, и из ста или тысячи жителей кто-то откажется", -поясняет министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Чего ждать собственникам таких хрущевок:

для расселения ветхого дома достаточно будет согласия 75% жителей;

людям будут сразу давать постоянные, а не временные квартиры;

новые высотки будут строить рядом со старыми домами;

жилье будут предоставлять аналогичное или большей площади;

коэффициент обмена будут утверждать местные власти.

"Если у тебя в хрущевке 40 метров, то ты можешь рассчитывать на 40 метров, или с определенными коэффициентами, потому что нужно получать равноценное жилье. А не так, что у тебя прописано 10 родственников, и каждый родственник получит по 20 метров. Такого точно не будет", – говорит народный депутат, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Архитекторы же предостерегают, реконструкцию старых кварталов нужно проводить комплексно. И сводить заново не только дома, а абсолютно все: канализацию, электросети, дороги, парки, магазины и детсады. Но главное – жестко контролировать сам процесс строительства, чтобы не превратить город в каменные джунгли.

Как сейчас живут украинцы в домах, которые еще несколько лет назад признали непригодным для жизни, и почему один из них нарекли "домом-убийцей", можно узнать в сюжете "Сегодня":

Напомним, осенью 2020 года столичные власти рассказали о планах реконструировать старый жилой фонд. Начать хотели со старых пятиэтажек. Для этого предусмотрели разработку Программы комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда в Киеве, которой будет определено начало реконструкции.

Только в столице в обновлении нуждаются три тысячи хрущевок и "сталинок". И более ста требуют сноса или капитальной реконструкции.

Интересно, что в соседней Польше обновление жилья произошло в сотрудничестве с жителями. Им ничего не подарили. Определенную сумму за квадратные метры люди заплатили – только так ощутили себя собственниками имущества.