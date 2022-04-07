Підвищення не уникнути? Що буде з тарифами на газ та світло під час війни

Тарифи на газ і світло не підніматимуть найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найближчим часом в Україні не підвищуватимуть тарифи на газ та електроенергію для населення.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише TODAY.ua.

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За його словами, уряд, Міністерство енергетики та вугільної промисловості разом вирішують питання про те, як можна не допустити підвищення вартості цих послуг для українців.

Міністр припускає, що на учасників цього ринку буде покладено спеціальні обов'язки, і цей варіант зараз обговорюється.

Як платити за світло під час війни

Платити за комунальні послуги під час війни дуже важливо, якщо у вас є така можливість, оскільки це допомагає підтримувати економіку та комунальних працівників, які працюють навіть ризикуючи життям.

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Але платити за комунальні послуги потрібно безпечно, і під час війни є кілька способів, щоб це зробити, навіть якщо ви не отримали паперову платіжку.

Сплатити рахунок за електроенергію можна прийшовши у відділення банку. Касиру потрібно назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці.

Тоді ви зможете дізнатися про суму, яку потрібно внести, і зробити це на місці.

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Якщо вас обслуговує компанія YASNO, ви зможете сплатити за цю послугу через особистий кабінет або за допомогою чат-ботів у месенджерах.

Також є спеціальні онлайн-сервіси, наприклад:

Приват24;

Monobank (мобільний додаток);

Portmone;

iPay;

EasyPay.

Сьогодні також писали, що українцям почали приходити нові платіжки за воду, і розповідали, яка комуналка у європейських країнах.