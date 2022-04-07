Повышения не избежать? Что будет с тарифами на газ и свет во время войны

Тарифы на газ и свет не будут поднимать в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ближайшее время в Украине не будут повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет TODAY.ua.

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По его словам, правительство, Министерство энергетики и угольной промышленности вместе решают вопрос о том, как можно не допустить повышения стоимости этих услуг для украинцев.

Министр допускает, что на участников этого рынка будут возложены специальные обязанности и этот вариант сейчас обсуждается.

Как платить за свет во время войны

Платить за коммунальные услуги во время войны очень важно, если у вас есть такая возможность, поскольку это помогает поддерживать экономику и коммунальных работников, которые работают даже рискуя жизнью.

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Но платить за коммунальные услуги, нужно безопасно, и во время войны есть несколько способов, чтобы это сделать, даже если вы не получили бумажную платежку.

Оплатить счет за электроэнергию можно придя в отделение банка. Кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.

Тогда вы сможете узнать сумму, которую нужно внести и сделать это на месте.

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Если вас обслуживает компания YASNO, вы сможете оплатить эту услугу через личный кабинет или с помощью чат-ботов в мессенджерах.

Также есть специальные онлайн-сервисы, например:

Приват24;

Monobank (мобильное приложение);

Portmone;

iPay;

EasyPay.

"Сегодня" также писали, что украинцам начали приходить новые платежки за воду, и рассказывали, какая коммуналка в европейских странах.