Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Новый алгоритм: в Минэнерго объяснили, что будет с тарифами на свет во время войны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 марта, 11:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине планируют нововведения по электроснабжению в условиях военного положения
В Минэнерго объяснили, что будет с тарифами на свет во время войны
В Минэнерго объяснили, что будет с тарифами на свет во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине отсрочили запланированное повышение тарифов на электроэнергию.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью "Интерфакс-Украина".

Реклама

По словам главы Минэнерго, планируется также разработать новый алгоритм для компенсации генерациям. Скорее всего, сохранят имеющиеся обязательства по поставке света населению.

Герман Галущенко отметил, что отсрочка уплаты за электроэнергию со стороны потребителей отразилась и на "Укргидроэнерго", и на "Энергоатоме". Уровень расчета во время войны упал на 30%. В настоящее время в ведомстве разрабатывают механизмы для сбалансирования ситуации.

Коммуналка и налоги

Учитывая введение военного положения в Украине, граждане могут не платить за коммуналку, если нет такой возможности. Однако после войны придется заплатить, хотя штрафов и пеней за просроченные платежки не будет. В то же время тех, кто может заплатить сейчас, призывают это сделать.

Реклама

Украинская энергогенерирующая компания "Энергоатом" также решила отказаться от российского ядерного топлива Закупку из РФ не будут осуществлять, зато договорились о поставках с американской компанией.

Для клиентов украинских банков ввели кредитные каникулы. На период войны они были освобождены от обязательной уплаты по телу кредитов, без дополнительных начислений и штрафов. Но, как и в случае с коммунальными платежами, придется выплатить суммы после отмены военного положения.

Раньше мы рассказывали, какие изменения в Налоговый кодекс были введены во время войны и кого они касаются.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Война всего мира против РФ: кто и как помогает Украине в борьбе с агрессором София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Новый алгоритм: в Минэнерго объяснили, что будет с тарифами на свет во время войны Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40826.39

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2767.47

Litecoin (LTC)

109.33

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Игумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Военный капеллан 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. До последнего вздоха духовно поддерживал наших защитников, вдохновлял мужеством, давал веру и надежду. В городе Волноваха Донецкой области был убит российскими захватчиками. За нами правда. С нами – Бог!

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять