Підвищення пенсій із 1 грудня: де можна отримати свої гроші

Право на виплати пенсій мають 43 фінустанови / Фото: Колаж: Сьогодні
З 1 грудня в Україні збільшиться прожитковий мінімум, а це вплине на підвищення виплат пенсіонерам.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України
Перелік банків оприлюднили відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, за якими здійснюється виплата, згідно з постановами Кабміну від 26.09.2001 № 1231 (у редакції постанови Кабінету України від 27.12.2019 №1151), яка регулює пенсії.
У 2021 році виплату пенсій та грошової допомоги можуть здійснювати не всі банки. Право на це є у 43 фінустанови:
- АТ "КРИСТАЛБАНК";
- АТ "Комерційний Індустріальний Банк";
- АТ "Перший Український Міжнародний банк";
- АТ "Банк Альянс";
- АТ "КРЕДОБАНК";
- АТ "Полтава-банк";
- АТ "ПРО "РАДОБАНК";
- АТ "БАНК СХІД";
- ПАТ "КБ АККОРДБАНК";
- АБ "Укргазбанк";
- АТ "УкрСиббанк";
- АТ АБ "Південний";
- АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ";
- АТ "ОТП Банк";
- АТ "Юнекс Банк";
- АТ АКБ "Львів";
- АТ "МТБ БАНК";
- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
- АТ "АЛЬФА-БАНК";
- АТ "АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК";
- АТ СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ";
- АТ "МОТОР-БАНК";
- АТ "Ідея Банк";
- АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК";
- АТ КБ "ПРИВАТБАНК";
- АТ "Райффайзен Банк Аваль";
- АТ "Державний експортно-імпортний банк України";
- АТ "Ощадбанк";
- АТ "МетаБанк";
- АТ "ТАСКОМБАНК";
- АТ "Міжнародний інвестиційний банк";
- АТ "УкрБудІнвестБанк";
- АТ "ПРАВЕКС БАНК";
- АТ "АКЦЕНТ-БАНК";
- АТ "Полікомбанк";
- АТ "КБ "ГЛОБУС";
- АТ "Банк Кредит Дніпро";
- АТ "МЕГАБАНК";
- АТ "ПроКредит Банк";
- "АКБ "КОНКОРД";
- АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ";
- АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗБЕРЕЖЕНЬ";
- АТ "СКАЙ БАНК".
Кому підвищать пенсії?
Оскільки з 1 грудня зросте з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн мінімальна зарплата, то й мінімальна пенсія для українців віком від 65 років (зі стажем 30 років для жінок та 35 для чоловіків) – до 2600 грн.
Крім того, з 1 грудня 2021 року зросте мінімальний прожитковий мінімум із 2294 грн до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів із 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищать рівень мінімальної пенсії.
Також зростуть індивідуальні доплати за наднормативний стаж, а також розміри надбавок, доплат, підвищень, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.
Раніше ми повідомляли, що колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію згідно з "військовим" законом № 2262, можуть провести перерахунок пенсій. Він зачепить виплати, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.