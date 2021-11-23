Українцям з 1 грудня підвищать пенсії: на скільки виростуть виплати

Для українців зростуть індивідуальні доплати за наднормативний стаж

З 1 грудня проіндексують пенсії / Фото: Колаж: Сьогодні

Українців з 1 грудня очікують кілька етапів підвищення пенсій. Перерахунок відбудеться через підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані максимальна та мінімальна пенсії.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

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Оскільки з 1 грудня зросте з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн мінімальна зарплата, то й мінімальна пенсія для українців віком від 65 років (зі стажем 30 років для жінок та 35 для чоловіків) – до 2600 грн.

Крім того, з 1 грудня 2021 року зросте мінімальний прожитковий мінімум із 2294 грн до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів із 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищать рівень мінімальної пенсії.

Також зростуть індивідуальні доплати за наднормативний стаж, а також розміри надбавок, доплат, підвищень, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.

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Надбавку за кожен рік стажу понад норми збільшать із 18,54 до 19,34 грн.

Мінімальна пенсія для пенсіонерів від 65 років та старших зі стажем 30/35 років зросте на 200 грн до 2600 гривень.

Хто ще може розраховувати на надбавку?

Колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію згідно з "військовим" законом № 2262, можуть провести перерахунок пенсій. Він зачепить виплати, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

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А суддя, який вийшов на заслужений відпочинок, може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн перерахунку суддівських зарплат. Відповідно до закону, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді. Це відбувається при тому, що середня виплата по країні збільшилася лише на 400 грн – выд 3507 до 3915 грн.

Раніше ми повідомляли, що Пенсійний фонд просить уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд. грн. Гроші потрібні для того, щоб виплатити обіцяні підвищені мінімальні пенсії громадянам віком від 65 років.