"Остання надія" для українців: у 15 областях змінять постачальника газу

У 15 областях за газ відповідатиме "постачальник останньої надії" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Із 1 червня облгази в 15 областях України втратили можливість працювати, тому замість них українцям постачатиме блакитне паливо інша компанія.

Як повідомили у пресслужбі "Натогазу України", із червня вони стали постачальником "останньої надії" для 8,8 млн українських домогосподарств.

Реклама

Зміни стосуються клієнтів газопостачальних компаній у таких областях:

Вінницькій;

Волинській;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Закарпатській;

Запорізькій;

Івано-Франківській;

Київській;

Львівській;

Миколаївській;

Рівненській;

Сумській;

Харківській;

Хмельницькій;

Чернігівській.

Найближчим часом українців, які користувалися послугами місцевих облгазів, переведуть на стандартні контракти з "Нафтогазом". Ціна блакитного палива для них становитиме 7,96 грн/куб. м з ПДВ.

Зазначимо, що постачальника газу останньої надії (ПОН) призначають для споживачів, якщо ті залишилися без обслуговування у результаті банкрутства, закінчення ліцензії в компанії тощо. Із 2015 року роль "останньої надії" для українців виконує компанія "Нафтогаз".

Реклама

Що сталося з облгазами?

Наприкінці травня Кабінет Міністрів доручив передати в управління "Чорноморнафтогаз" раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем. У такий спосіб запобігли виникненню надзвичайних ситуацій.

Раніше Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права на 26 обласних та міських операторів ГРС.

Пояснили це тим, що у червні 2021 року працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему, в якій Міненерго безоплатно передало газорозподільні системи у користування приватним операторам. Держбюджет зазнав збитків на 1,4 млрд грн.

Реклама

Водночас "Нафтогаз" має намір відкрити національну мережу заправок, де пальне продаватимуть за нижчими цінами. Уряд також встановив пільгову ціну на газ для постачальників води.