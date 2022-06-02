"Последняя надежда" для украинцев: в 15 областях изменят поставщика газа

В 15 областях за газ будет отвечать "поставщик последней надежды" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
С 1 июня облгазы в 15 областях Украины потеряли возможность работать, поэтому вместо них украинцам будет поставлять голубое топливо другая компания.
Как сообщили в прессслужбе "Нотогаза Украины", с июня они стали поставщиком последней надежды для 8,8 млн украинских домохозяйств.
Изменения касаются клиентов газоснабжающих компаний в следующих областях:
- Винницкой;
- Волынский;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ивано-Франковский;
- Киевской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Хмельницкий;
- Черниговский.
В ближайшее время украинцев, которые пользовались услугами местных облгазов, переведут на стандартные контракты с "Нефтегазом". Цена голубого топлива для них составит 7,96 грн/куб. м с НДС.
Отметим, что поставщик газа последней надежды (ПОН) назначают для потребителей, если те остались без обслуживания в результате банкротства, окончания лицензии в компании и т.д. С 2015 года роль "последней надежды" для украинцев исполняет компания "Нефтегаз".
Что случилось с облгазами?
В конце мая Кабинет Министров поручил передать в управление "Черноморнефтегаз" ранее арестованные активы операторов газораспределительных систем. Таким образом предотвратили возникновение чрезвычайных ситуаций.
Ранее Печерский суд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) корпоративные права на 26 областных и городских операторов ГРС.
Объяснили это тем, что в июне 2021 года работники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему, в которой Минэнерго безвозмездно передало газораспределительные системы в пользование частным операторам. Госбюджет понес убытки на 1,4 млрд грн.
В то же время "Нафтогаз" намерен открыть национальную сеть заправок, где горючее будут продавать по более низким ценам. Правительство также установило льготную цену на газ для поставщиков воды.