Час задуматися про покупку? Які квартири подорожчають у 2022 році

Розповідаємо, де подорожчає житло в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у першому півріччі 2022 року житло на первинному та вторинному ринках може подорожчати на 5–7%. Проте зниження попиту на квартири у найбільших містах України викличе цінову стабільність із січня до березня.

Про це розповіли в Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України.

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Аналітики прогнозують, що у межах 5% можуть подорожчати квартири у 15% житлових комплексів переважно комфорт-класу. Зростання цін може бути пов'язане насамперед із переходом на новий етап будівництва та зниженням ризиків для потенційних інвесторів.

У зв'язку з настанням активного сезону у період із квітня по червень включно вартість м2 на первинному ринку Києва, Львова та Одеси може збільшитись у середньому на 7%, а у Харкові та Дніпрі подорожчання м2 складе близько 5%.

Концентрація попиту на об'єктах комфорт-класу та нових форматів може стати головним чинником зростання вартості житла. Проте не варто очікувати на різкі цінові стрибки.

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Яке житло матиме великий попит?

Експерти прогнозують, що найбільше зростання цін очікується у новобудовах на стадії будівництва до 1 року у найбільш затребуваних сегментах, переважно комфорт-класу, нових об'єктів (комфорт+) та ЖК бізнес-категорії.

У 2022 році українці можуть купувати якісніші об'єкти, тому це впливатиме на формування цін. Проте глобальних змін у вартості житла не варто очікувати, кажуть експерти.

Багато залежатиме від таких факторів:

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розвитку іпотечного кредитування;

ефективності законодавства, що регулює будівництво житла;

зростання платоспроможного попиту та епідемічної ситуації в країні.

Експерти очікують, що попит та пропозиція перебуватимуть у балансі.

Раніше ми повідомляли, що напередодні новорічних свят орендодавці збільшили кількість житлових об'єктів під здачу подобово, оскільки що українці вже активно шукають квартири та будинки на Закарпатті для відпочинку.

Також нещодавно ми разом з експертом розбиралися, що входить до прибудинкову територію, які права на неї мають власники будинку та хто має за неї платити.