Допомога українським переселенцям: скільки грошей можна отримати додатково

Допомогу ВПО надають і міжнародні організації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні активно надають допомогу внутрішньо переміщеним особам. Окрім державних виплат люди можуть розраховувати на міжнародну допомогу.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, які програми з грошової підтримки є для ВПО.

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Варіантів є декілька

Допомогу можна отримати від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України.

Фінансова допомога складає 2 500 грн на особу на місяць. Звертатися з окремими заявами не потрібно, виплати нарахують разом із державними.

Також є програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ "Спільно". Допомогу надають таким родинам:

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які мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

які мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

"Якщо ви відповідаєте критеріям Програми, вам буде нараховано тримісячну допомогу в розмірі 2 220 грн на кожного, але не більше як на п'ятьох членів домогосподарства. Наприклад, якщо у вашому домогосподарстві четверо, то, виходячи з розрахунку 2 220 грн х 4 особи х 3 місяці, ви отримаєте 26 640 грн. Цю суму ви отримаєте єдиним банківським переказом", – йдеться на сайті програми, де і можна подати заявку.

Тримісячну допомогу виплачує і Агентство ООН у справах біженців. Сума базується на сумі прожиткового мінімуму, прогнозованого на квітень 2022 року, та становить 2220 грн на кожного члена родини.

Ці гроші виплачуватимуть людям, які переїхали до Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської, Полтавської та Черкаської областей.

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Ще один одну програму реалізує Всесвітня продовольча програма ООН. Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більш як для трьох осіб. Максимальна сума на одну сім'ю становить 6600 грн. Виплата зарахується автоматично, і подавати заяв не потрібно.

Також 2200 грн виплачує Міжнародна організація з міграції. Поки що проєкт реалізують на Закарпатті і Вінниччині, але перелік регіонів планують розширити. Умова отримання коштів – потрібно мати статус ВПО.

Окрема програма є і від Норвезької ради у справах біженців. ВПО також можуть отримати 2200 грн, і зробити це можна через месенджер WhatsApp.

Однак важливо розуміти, що отримати кожен із цих відів допомоги неможливо.

"Зазначимо, що отримати фінансову допомогу в розмірі 2220 грн на особу в місяць можна тільки від однієї з організацій, яка реалізує програму ООН. Це один і той самий вид допомоги, який здійснюють різні агенції, перелік яких не є вичерпним", – зауважили у міністерстві.

Хто може отримати допомогу від держави у травні

Фіксований розмір грошової допомоги від держави переселенцям становить 2000 грн на місяць. Люди з інвалідністю та діти можуть отримати по 3000 грн.

Одноразові виплати від "Укрзалізниці" надають людям, яких евакуювали з районів проведення бойових дій. Місцева влада надає одноразову грошову підтримку людям, які проживають в деокупованих регіонах.

За березень-квітень гроші надають українцям, які перемістилися зі східних, північних, південних та центральних областей. З травня – лише тим, що виїхали з районів, де тривають бої.

Ми детально пояснили, що робити для отримання допомоги.

"Сьогодні" також писали, як Kyivstar розширює послуги для українців за кордоном, і як оформити допомогу по безробіттю навіть в окупації.