"Нова пошта" налагоджує співпрацю під час війни: як тепер працюватиме Rozetka

Rozetka відновлює доставку до відділень “Нової пошти” / Фото: уніан, facebook/rozetka, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України змусила багато українських компаній змінювати режим своєї роботи, скасовувати певні послуги чи запроваджувати нові.

Відтак після тимчасової зупинки Rozetka оголосила про відновлення відвантаження замовлень Україною до відділень Нової Пошти.

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Магазин працюватиме з тими відділеннями пошти, які перебувають у безпечних умовах і працюють.

Орієнтовно відвантаження товарів зі складу відбуватиметься потягом 2-3 днів. А терміни відправки та доставки залежатимуть від того, якою буде безпекова ситуація в регіоні.

У Rozetka нагадують, що поки замовлення доступні тільки з передоплатою.

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Як дізнатися, які відділення пошти працюють

На графік "Нової пошти" на найближчий час впливає ситуація з воєнними діями в Україні, тому робота йде там, де безпечно. Ситуація змінюється щодня, тому інформацію варто перевіряти постійно. Вона оновлюється на офіційному сайті.

Станом на 9 березня у більшості обласних та районних центрах відділення "Нової пошти" працюють з 9:00 до 17:00. У неділю по всій Україні вихідний.

Робота "Нової пошти" в умовах війни

У всіх відділеннях "Нової Пошти", які працюють по Україні, можна отримати повний спектр послуг.

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Зараз запрацювала послуга відправлення гуманітарної допомоги. Клієнти можуть відправити рідним, військовим або тим, хто цього потребує, допомогу – продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші речі.

Усі посилки, які знаходяться у Новій пошті, зберігаються безкоштовно.

До того ж попри воєнні дії українці можуть отримати та відправити посилку рідним або тим, хто цього потребує.

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що пенсіонери можуть оформити онлайн переадресацію виплат від Укрпошти.