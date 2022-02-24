Півтисячі за поїздку! Вартість таксі різко зросла після вторгнення

Що відбувається з цінами на таксі в Києві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, в день повномасштабної агресії Росії, різко збільшилася кількість транспорту на виїзді з Києва, що спричинило затори. Також підвищився попит на таксі, а вартість поїздок зросла в 2,5 раза. Деякі служби не мають навіть вільних автомобілів.

Наприклад, за даними служби таксі Uklon, вартість поїздки за межі міста до житлових комплексів Софіївської Борщагівки раніше була в межах 170—200 грн. Тепер ціна проїзду з вулиці Хрещатик до ЖК "Затишний квартал" – 455 грн (клас "стандарт").

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Вартість поїздки на таксі / Фото: скріншот

У службі таксі Bolt ціна майже не змінилася, проте вільні автомобілі знайти доволі проблематично.

Немає доступних автомобілів / Фото: скріншот

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Нагадаємо, що влада радить українцям залишатися вдома і без необхідності не пересуватися містом.

Що кажуть служби таксі?

Служба таксі Bolt звернулася до своїх клієнтів з проханням не покидати своїх домівок та не наражати себе на небезпеку. Там повідомили, що, незважаючи на введення воєнного стану, компанія продовжить працювати у штатному режимі.

Звернення служби таксі / Фото: скріншот

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