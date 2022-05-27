Польщі потрібні українські заробітчани – де катастрофічно не вистачає робітників

У Польщі дефіцит робочої сили / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі за перші два тижні травня кількість вакансій для іноземців зросла на 35-40%, а от дефіцит кадрів значно посилюється.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Згідно з даними Gremi Personal, найбільше попит на заробітчан у таких галузях:

харчовій промисловості;

торгівлі;

логістиці;

електронній комерції.

Для чоловіків кількість пропозицій зросла майже на 20%, однак таких працівників стає все менше.

"У найближчі тижні дефіцит кадрів посилиться. Підприємства відчуватимуть нестачу не лише приблизно 80-100 тисяч українців, що після початку війни виїхали захищати свою країну, але також сотень тисяч сезонних робітників із України, які цього року не приїдуть до Польщі", – вважають аналітики.

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За словами директора департаменту рекрутації Gremi Personal Анни Джоболди, ставки зберігаються на довоєнному рівні, однак з початком сезону можуть зрости зарплати у галузях, які передбачають важку фізичну працю.

Зазначається, що згідно з опитуванням Головного управління статистики Польщі, кожна третя компанія у сфері виробництва назвала перешкодою для своєї роботи нестачу кваліфікованих працівників.

Ще у березні та квітні безробітних чоловіків-заробітчан було більше, оскільки деякі польські компанії, які до війни співпрацювали з російським бізнесом, обмежили свою діяльність, першими, звісно, звільнили іноземців.

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Наразі деякі вакансії на польських підприємствах закривають жінки, зокрема біженки з України, однак дедалі більше українок повертаються додому і не мають наміру працювати в чужій країні.

На українців полюють шахраї

У Польщі активізувались російськомовні аферисти, які полюють на українців, що змушені були залишити дім через війну.

Найпопулярніша схема обману – банківське шахрайство, оскільки з початком повномасштабного вторгнення великі польські банки набрали російськомовних консультантів для обслуговування великої кількості біженців.

Шахраї скористалися цим і почали телефонувати щойноприбулим українцям, які нещодавно відкрили рахунки у польських установах, і представлятися працівниками фінустанови.

Після цього кажуть, що з їхнього рахунку здійснили платіж у розмірі кількох тисяч злотих, і вивідують у жертви персональні дані, за допомогою яких спустошують рахунок.

Детальніше про інші схеми обману читайте в нашому матеріалі і дивіться, за що українців можуть позбавити соцдопомоги в Польщі і навіть оштрафувати.