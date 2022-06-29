Польща продовжила виплати українцям – хто і скільки може отримати

Українців у Польщі закликають ставати самостійними / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща вирішила продовжити виплати для біженців з України, які прибули до країни пізніше 24 лютого і в яких ще не збіг строк перебування 120 днів.

Про це розповів віцеміністр внутрішніх справ і урядовий уповноважений у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає агенція з працевлаштування Gremi Personal.

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Раніше повідомляли, що з 1 липня виплату 40 злотих (близько 275 грн) на день на особу за надання житла та харчування українським біженцям припинять.

Однак це не зовсім правда – ці виплати продовжать для тих українців, які прибули у країну пізніше і в яких ще не збіг 120-денний строк перебування. Навіть більше, для біженців, які приїдуть до Польщі в липні, виплати теж зберігаються протягом 120 днів з моменту перетину кордону.

Строк виплат понад 120 днів можуть продовжити лише у тому разі, якщо допомога надається особам, які мають інвалідність, пенсіонерам, вагітним жінкам, особам, що виховують дітей до 12 місяців або трьох і більше дітей, оскільки такі люди не мають змоги працювати і утримувати себе самостійно.

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Потрібно бути самостійними

"Поляки все ще активно підтримують Україну, але впевнені, що біженцям пора стати самостійними, і хочуть рівних умов. Річ у тім, що у Польщі висока інфляція, і матеріальне становище польських сімей від початку війни теж відчутно погіршилося," – каже генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Ця думка підтверджується статистикою: згідно з опитуванням Інституту ринкових і соціальних досліджень (IBRIS), 70,4% респондентів вказали, що необхідною умовою для перебування українців у Польщі є вихід на роботу.

Ще 38,7% переконані, що українці мають віддати дітей до польських шкіл, а 27,6% хотіли б, щоб українці вивчали польську мову.

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Наразі, за інформацією Міністерства родини та соціальної політики Польщі, понад 500 тис. переселенців з України, яким надано польський ідентифікаційний номер PESEL, є особами працездатного віку.

Станом на 23 травня працевлаштувалися 252 тисячі з них, і це, за словами Томаша Богдевича, дуже хороший показник.

"Сьогодні" писали, хто в Польщі отримає ще по 300 злотих і які країни Європи скоротили програми допомоги українцям.