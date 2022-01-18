Півмільйона грн. за інформацію: за що Monobank платить українцям такі гроші

Шахраї користуються популярністю Monobank / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Співзасновник Monobank Олег Гороховський скаржиться на численні шахрайські схеми, через які люди "влетіли" на чималі суми. Він навіть оголосив нагороду за інформацію, що допоможе затримати злодїв.

Про це Олег Гороховський написав у Facebook.

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Він зауважує, що вся стрічка у Facebook перенасичена просто рекламою шахраїв, що наживаються на популярності Monobank. За його словами, люди постійно пишуть йому в особисті повідомлення з питанням: чи причетний взагалі до цього банк.

"Вся стрічка Facebook в рекламі цього лохотрону. Весь чат завалений повідомленнями від клієнтів з питаннями, чи маємо ми до цього відношення", – пише Гороховський.

Від діяльності аферистів (рекламу яких ви можете побачити нижче) постраждало вже 9 осіб. Сума збитків становить більше 53 тисяч гривень. Правоохоронні органи вже займаються цим питанням, а Олег Гороховський навіть оголосив нагороду у півмільйона гривень за інформацію, що допоможе виявити і затримати злочинців.

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"Ми звернулися до правоохоронних органів та самі активно займаємося цими обормотами. Також оголошую винагороду 500 000 гривень за інформацію, яка приведе до упіймання та затримання злочинців", — написав він у Facebook.

Ось нижче приклад подібних рекламних оголошень, що часто трапляються у соцмережі. Радимо не звертати увагу на подібне, аби не потрапити на гачок шахраїв і не втратити свої гроші. Памʼятайте: правдива інформація розміщується на офіційних сторінках чи каналах.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

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/ Фото: скріншот

Нажитися на Monobank

У Monobank попередили про випадки шахрайства, що повʼязані зі створенням різних платформ нібито від банку.

Олег Гороховський розповідає, що найпоширеніші схеми:

monopizza;

monotaxi;

казино з Monobank для прибуткової гри.

Ще одними зі способів нажитися на українцях є морозиво "Моно" та ресторан, який знаходиться взагалі у Таїланді і нічого спільного з Monobank, окрім частинки "моно", не має.

Нагадаємо, що шахраї згадали стару схему і використовують її на новий лад. Вони називають себе таксистами і намагаються "розвести" людей на гроші.

Раніше ми також писали, що у Волинській області шахраї обдурили жінку та вкрали з її картки 70 тисяч гривень. Постраждала намагалася купити сервіз в інтернеті та ввела дані своєї картки.