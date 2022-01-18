Полмиллиона гривен за информацию: Monobank платит за помощь в поимке преступников

Мошенники пользуются популярностью Monobank / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня
Соучредитель Monobank Олег Гороховский жалуется на мошеннические схемы, из-за которых люди "влетели" на немалые суммы Он даже объявил награду за информацию, которая поможет задержать воров.
Об этом Олег Гороховский написал в Facebook.
Он примечает, что вся лента в Facebook просто перенасыщена рекламой мошенников, которые наживаются на популярности Monobank. По его словам, люди постоянно пишут ему в личные сообщения с вопросом: причастен ли вообще к этому банк.
"Вся лента Facebook в рекламе этого лохотрона. Вся личка завалена сообщениями от клиентов с вопросами, имеем ли мы к этому отношение", – пишет Гороховский.
От деятельности аферистов (рекламу которых вы можете увидеть ниже) пострадали уже 9 человек. Сумма ущерба составляет больше 53 тысяч гривен. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом, а Олег Гороховский даже объявил награду в полмиллиона гривен за информацию, которая поможет обнаружить и задержать преступников.
"Мы обратились в правоохранительные органы и сами активно занимаемся этими обормотами. Также объявляю вознаграждение 500 000 гривен за информацию, которая приведет к поимке и задержанию преступников", – написал он в Facebook.
Вот ниже пример подобных рекламных объявлений, которые часто встречаются в соцсети. Советуем не обращать внимания на подобное, чтобы не попасть на крючок мошенников и не потерять свои деньги. Помните: правдивая информация размещается на официальных страницах или каналах.
/ Фото: скриншот
Нажиться на Monobank
В Monobank предупредили о случаях мошенничества, что связано с созданием различных платформ якобы от банка.
Олег Гороховский рассказывает, что самые распространенные схемы:
- monopizza;
- monotaxi;
- казино из Monobank для прибыльной игры.
Еще одними способами нажиться на украинцах является мороженое "Моно" и ресторан, который вообще находится в Тайланде и ничего общего с Monobank, кроме частицы "моно", не имеет.
Напомним, что мошенники вспомнили старую схему и используют ее на новый лад. Они называют себя таксистами и пытаются "развести" людей на деньги.
Ранее мы также писали, что в Волынской области мошенники обманули женщину и украли с карты 70 тысяч гривен. Пострадавшая пыталась купить сервиз в интернете и ввела данные своей карты.