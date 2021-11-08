Поки дзвонила до банку, витратила всі гроші. Чому у ПриватБанку не можуть допомогти жертві шахраїв

Українці порадили згадати, чи не мав хтось доступу до її картки / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї вкрали з картки клієнтки ПриватБанку 20 500 гривень – для цього вони провели 800 транзакцій.

Про це українка Марина Румянцева написала на сайті Мінфіну.

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Інцидент стався уночі, 29 жовтня. Шахраї почали знімати гроші з картки українки – 800 разів зняли по 24,99 грн.

"Жодного разу, за всі 800 транзакцій, мені не надійшло повідомлення, що у мене знімають гроші. Хоча, якщо ти в магазині або в аптеці розраховуєшся карткою і сума більше 1000 грн, у ту ж мить же приходить код підтвердження (чи ви зняли таку суму?) . Але, мабуть, 20 тис. грн, це не дивно", – пише обурена жінка.

Наступного ранку жінка випадково зайшла в додаток Приват24 і помітила пропажу. Вона одразу ж заблокувала свою картку, інакше, за її словами, з картки шахраї зняли б ще 51 тисячу гривень – із низ 48 тисяч кредитних коштів.

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Незважаючи на те, що жінка перебуває в іншій країні, вона зателефонувала до служби підтримки банку та розповіла про ситуацію. Вона поспілкувалася з трьома операторами – перший пояснив, що назвати дії зловмисників шахрайськими та повернути гроші неможливо, оскільки знімали по 24,99. А шахрайством можуть визнати транзакції понад 150 грн. Другий оператор порадив написати заяву в поліцію, незалежно від країни, де знаходиться клієнтка.

"Третій оператор Іван, на 6 хв. пішов дізнатися, що робити і в мене пішли всі гроші з телефону, тому що я в роумінгу (хоча передзвонював ПриватБанк). Результат – той же. На моє запитання, як це при добовому ліміті у 1000 грн., я "розплатилася за послуги" 20 тис. грн, мені так нічого і не відповіли", – написала жінка.

/ Фото: скріншот

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Що кажуть у банку?

У ПриватБанку пояснили, що заперечення списань за фактом шахрайства може бути здійснене після подання заявок на захищені канали підтримки банку згідно з правилами міжнародних систем.

"Оплати здійснюються при коректному введенні платіжних даних картки на сайті, які мають бути відомі лише її власнику. При цьому надається згода на подальші списання з картки без додаткового підтвердження. Такий спосіб оплати не суперечить правилам платіжних систем", – написав у коментарях під відгуком представник банку.

Українці порадили згадати, чи не мав хтось доступу до її картки. Адже ці треті особи могли отримати з необережності.

"Ми завжди гарантуємо збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей", – пояснили у банку.

/ Фото: скріншот

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження на перевезення та роботу деяких установ у "червоних зонах" карантину.

Представник ПриватБанку повідомив "Сегодня" у коментарі, що для фінансових установ правила не змінювалися. Тому для відвідування відділення чи каси довідка про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест не потрібні.

В Ощадбанку розповіли, що всі відділення у "червоних зонах" працюють у штатному режимі і поки що змін у роботі не очікується.

Раніше ми писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток та за перші дев'ять місяців 2021 року заробив 21,2 млрд грн.