Подалі від війни: що чекає українських біженців у Румунії

Як виїхати під час війни до Румунії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення Росії на територію України люди виїжджають до сусідніх країн, які спростили умови вʼїзду та надають допомогу українцям з житлом, харчуванням тощо. Не є винятком і сусідня Румунія.

"Сьогодні" зібрав для вас всю необхідну інформацію для переселенців, що вже перебувають в Румунії чи лише прямують сюди.

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Перетнути кордон, за інформацією Мінфіну, можна в 4 пунктах:

Дякове;

Солотвино;

Порубне;

Орлівка.

На кордоні працюють українськомовні волонтери (Солотвино, Порубне). Забезпечується тимчасове проживання, харчування, транспорт. Волонтери зібрали інформацію про черги у пунктах переходу та оновлюють її. Вся інформація доступна за посиланням.

Умови вʼїзду до Румунії

Громадяни України, які мають закордонний паспорт, можуть в’їхати до Румунії на 90 днів із статусом особи, яка в'їжджає для короткострокового перебування, і попросити притулку (статус біженця) негайно або в будь-який інший момент під час перебування.

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Без документів можуть вʼїхати особи, які на прикордонному пункті подають заяву про надання притулку.

Але ті, хто перетнув кордон в Молдову без закордонного паспорта (з іншим документом), не зможуть їздити далі Румунією та в інші країни (авіасполученням).

Як перетнути кордон з дитиною?

Усі діти, які приїжджають з України, можуть в’їхати в Румунію. Бажано мати при собі документ, що посвідчує особу неповнолітнього або свідоцтво про народження. Для перетину кордону неповнолітнім не потрібен письмовий дозвіл батьків.

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Діти без супроводу, незалежно від віку, можуть перетнути кордон з України в Румунію. Головні управління соціальної допомоги та захисту дітей (DGASPC) кожного округу є установами, уповноваженими піклуватися про неповнолітніх без супроводу.

Умови вʼїзду з тваринами

Національне управління санітарної ветеринарної та харчової безпеки (ANSVSA) дозволило тимчасовий відступ від дотримання деяких правил щодо ввезення домашніх тварин з України на територію країни.

Якщо тварина не вакцинована проти сказу (або вакцинація недійсна) чи не ідентифікована за допомогою мікрочипа/татуйовання, власник тварини заповнить Форму місцеакпбування тварини і зможе залагодити всі формальності та процедури після в’їзду в Румунію. Перш ніж рушити в іншу країну ЄС, ви повинні виконати всі формальності для отримання необхідних документів для вашого вихованця.

Кому заборонений вʼїзд до Румунії?

Виїзд за межі України заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років. Серед винятків:

чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби;

особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;

усиновлювачі, опікуни або ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Де жити та як отримати допомогу в Румунії?

У країні відкрили шість центрів, де можуть безпечно розміститися біженці. Вони розташовані в Тімішоарі, Марамуреші, Сучаві, Джурджу, Тульчі та Бухаресті. Уряд Румунії розміщує матерів з України з дітьми без чоловіків безкоштовно на будь-який строк. Харчування також надають безкоштовно до врегулювання ситуації.

Детальніше дізнатися про правила надання допомоги українським біженцям можна за посиланням.

Допомогу з житлом, харчуванням українці можуть отримати за посиланням. Платформа доволі проста у використанні, але мегакорисна для українських переселенців. Там ви вибираєте собі країну та вид допомоги (притулок, харчування, медичні послуги, фінансова підтримка, догляд за дітьми тощо). Система відповідно викидає вам знайдені варіанти.

Як отримати роботу?

Румунські роботодавці та агенції з працевлаштування переформатують свою роботу через наплив українок, які змушені залишити свою країну в умовах війни. Жінки зможуть працювати в торгівлі, сфері обслуговування, логістиці, галузі e-commerce, на підприємствах харчової промисловості.

Детальну інформацію про умови працевлаштування ви можете дізнатися за посиланням.

Корисні контакти

Додаткову інформацію можна отримати:

(+4) 0219590 — Румунська прикордонна поліція;

— Румунська прикордонна поліція; (+4) 0214107513 — Головна інспекція з питань імміграції;

— Головна інспекція з питань імміграції; 112 — Служба екстреної допомоги;

— Служба екстреної допомоги; 119 — Кількість надзвичайних ситуацій, пов’язаних з дітьми (також і з дітьми без сім'ї).

Безкоштовний проїзд для українців

В 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, досить показати паспорт.

Наприклад, безплатний проїзд у муніципальному транспорті Відня запровадила Австрія.

У Бельгії перевозять українців без плати за проїзд у будь-який пункт на поїздах SNCB, швидкісних TGV і Thalys, Eurostar. Квитки видають у міжнародних касах та терміналах вокзалу Brussels – Midi.

Для українців наявна пропозиція безкоштовного проїзду по всій території Угорщини на поїздах MAV-START, за всіма маршрутами в Грузії, на рейсах Deutche Bahn з Польщі до Німеччини.

Нідерланди надають українцям квиток на день, який чинний 24 години на будь-який поїзд.

Поляки перевозять українців 2-м класом територією країни в потягах TLK і IC PKP Intercity. Квиток видають на касі чи в кондуктора.

У Словаччині громадяни України можуть скористатися послугами залізничної компанії ZSSK та автобусного перевізника Slovak Lines. У Фінляндії для українців пропозиція діє від залізничного перевізника VR, у Франції – на поїздах SNFC.

По Чехії українцям дали безкоштовний проїзд на транспорті Leo Express і CD. Остання компанія також здійснює гуманітарні рейси від кордонів України з Польщею і Словаччиною на територію Чехії.

Раніше ми розповідали, що чекає українських переселенців у Польщі, а також розповідали про особливості вʼїзду біженців до Німеччини.