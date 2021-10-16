Відчув "запах крові": Коболєв пояснив, як Путін намагається позбавити Україну газу

Коболєв заявив, що якщо виникне необхідність - Україна не зможе закупити газ у європейських партнерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексголова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявив, що завдяки "Північному потоку – 2" Росія маніпулює газовим ринком та впливає не лише на європейські ціни, а і позбавляє ресурсів Україну.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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"Зараз світ знаходиться у глобальній енергетичній кризі і ми на це не можемо вплинути. Вплинути ми можемо на ситуацію з "Північним потоком – 2". На жаль, був втрачений такий важливий елемент, як санкції проти оператора та санкції проти керівника цього оператора, що дало можливість цьому проєкту рухатись вперед", – каже Коболєв.

За його словами, будівництво цього проєкту та його рух вперед стали одними із головних причин, чому Росії зараз так поводиться. Йдеться про газовий шантаж Європи та ситуацію з транзитом газу через Україну, точніше, в обхід нашої країни.

"Путін банально відчув запах крові. Він розуміє, що зараз може перемогти. Для цієї перемоги Росія проводить так звану спецоперацію на європейському ринку газу. Вона називається "ми сушимо європейський ринок", – вважає він.

Таким чином, Росія позбавляє Європу будь-якої можливості отримувати газ та перепродавати його Україні. Для України це проблема, адже, вона може потрапити до "зони ризику". Якщо виникне необхідність – Україна не зможе закупити газ у європейських партнерів.

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