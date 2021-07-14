За ліцензією США. "Укроборонпром" запустить виробництво штурмових гвинтівок М4

В даний час на М4 перейшла вся Армія США. Фото: hmilitaryarms.ru

Україна і Сполучені Штати планують запустити на території нашої країни спільне виробництво штурмових гвинтівок М4. Збірка гвинтівок буде здійснюватися на потужностях ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Це питання обговорили під час візиту представників Посольства США на ВАТ "Меридіан".

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"Сторони обговорили і можливі напрямки співпраці, зокрема, збірка на виробничих потужностях заводу гвинтівки М4 за ліцензією США та впровадження спільних проєктів із розробки та виготовлення безпілотних літальних апаратів різних класів і типів", – йдеться в повідомленні.

Довідка

Штурмова гвинтівка М4 – автоматичний карабін, створений у США на основі гвинтівки М16А2. Нині на М4 перейшла і вся Армія США, так як зручність укороченого карабіна в сучасних умовах, коли більшу частину армії складають мотопіхота, екіпажі бойових машин і допоміжні війська, більше ніж компенсує незначне зниження його характеристик порівняно з гвинтівкою М16А2. Основними відмінностями М4 від М16А2 є ствол меншої довжини і висувний телескопічний приклад.

Раніше повідомлялося, що підприємства ДК "Укроборонпром" в січні-квітні 2021-го збільшили обсяги виробництва зброї і військової техніки на 21% порівняно з минулим роком, а випуск продукції військового призначення досяг 10,6 млрд грн.