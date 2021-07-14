По лицензии США. "Укроборонпром" запустит производство штурмовых винтовок М4

Винтовка М4. Фото: hmilitaryarms.ru

Украина и Соединенные Штаты планируют запустить на территории нашей страны совместное производство штурмовых винтовок М4. Сборка винтовок будет осуществляться на мощностях ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Этот вопрос обсудили во время визита представителей Посольства США на ОАО "Мередиан".

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"Стороны обсудили и возможные направления сотрудничества, в частности, сборку на производственных мощностях завода винтовки М4 по лицензии США и внедрения совместных проектов по разработке и изготовлению беспилотных летательных аппаратов различных классов и типов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предприятия ГК "Укроборонпром" в январе-апреле 2021-го увеличили объемы производства оружия и военной техники на 21% по сравнению с прошлым годом, а выпуск продукции военного назначения достиг 10,6 млрд грн.