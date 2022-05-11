Переворот на чорному ринку: скільки коштує долар під час війни

Долар на чорному ринку порушує всі правила / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середнє значення долара на чорному ринку тримається вже кілька днів поспіль. Тобто курс валют у спекулянтів можна назвати доволі стабільним.

Про це свідчать дані сайту "Курс Україна".

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Отже, 11 травня станом на 9 годину ранку середній курс продажу на чорному ринку становить 33,82 грн, а купівлі – 33,56 грн.

Серед пропозицій цього дня найнижчий курс — 33,65 грн за долар, а найвищий — 34 грн.

Зауважимо, що офіційний курс становить 29,25, хоча НБУ заборонив продавати долар дорожче за 32,18 грн.

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Що буде з валютою далі?

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, на істотних валютних коливань наразі не очікується навіть попри те, що війна досі триває.

Попит на валюту не може зростати фізично, тому що бізнес не розвивається, а грошей у людей більше не стає, щоб робити накопичення. Крім того, багато людей жертвують гривневі заощадження учасникам воєнних дій замість купівлі доларів та євро, як робили раніше, — сказав Орищак.

Нагадаємо, наприкінці квітня аналітики зафіксували індекс американського долара на рівні 103,93. Це рекордний показник за останні 20 років, тобто з 2002 року.

Раніше ми розповідали, навіщо Національний банк України заморозив курс долара на рівні 29,25 грн.