Переполох на фінансовому ринку: чи витримають українські банки навалу агресора

Що буде з банками під час та після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Банківська система вже адаптувалася до війни: попри обстріли та мільйони внутрішньо переміщених осіб вона забезпечує грошову підтримку бізнесу та громадян. Зокрема, і гарантує розрахунки біженцям за кордоном гривневими пластиковими картками, які випущені українськими банками. А пенсійні програми виконують зобов’язання перед людьми, які отримують виплати на картку.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, як банківська система зберігає спокій та чи варто хвилюватися простим українцям.

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Зауважимо відразу, що валютні обмеження, які встановив Національний банк в перші дні війни, спрацювали. Фінансова система показала міцність, паніка вгамувалась, а гроші не втекли з банківської системи і працюють надалі. Нині НБУ поволі послаблює пасок. Наприклад, нещодавно банкам дозволили продавати в обмінниках валюту.

Краш-тест банківської системи

Як повідомляє НБУ, банківська система з початку війни добре пройшла "краш-тест" та залишається стабільною.

"З початку війни ліквідність банківської системи зросла на понад 50 млрд грн та наразі перевищує 200 млрд грн. Такий обсяг ліквідності дає змогу банкам активно підтримувати операції своїх клієнтів у межах наявних коштів та надавати кредитну підтримку, важливу для відновлення економіки", – відзвітувалися в Нацбанку.

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Не заперечує цю думку і асоційований член CASE Євген Дубогриз. У коментарі "Сьогодні" від розповів, що в банків є можливості кредитувати. Щоправда, є і свої нюанси.

Попит банків на рефінансування стабілізувався. Він досі вищий, аніж до 24 лютого. Паніки, тобто: "беремо гроші в НБУ за будь-яку ціну" в банків вже нема. Ліквідність відновилася майже до рівня кінця січня-початку лютого: на рівні 150-160 млрд. Це той ресурс, значну частину якого банки можуть спрямувати на кредитування, — сказав він.

Кількість банківських вкладників зростає

Зупинився наразі і відтік депозитів населення. Він багатьох налякав у перші дні війни. Наразі кількість банківських вкладників зростає. Зокрема, в попиті гривневі депозити, адже держава тепер гарантує їх стовідсоткове повернення в разі визнання банку неплатоспроможним. Дія цієї законодавчої норми поширюється на банки, які можуть вивести з ринку після 13 квітня 2022 року.

Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут розповіла "Сьогодні", чому виникла необхідність гарантувати вкладникам повне повернення депозитів. За її словами, рішення про повне відшкодування вкладів на період війни – важливе як для банківської системи загалом, так і для кожного українця, вкладника банку.

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У першу чергу – це сигнал громадянам від держави: ситуація повністю контрольована та прогнозована. Настільки, що ми свідомо йдемо на цей сміливий крок. До речі, тимчасове запровадження повних гарантій на вклади використовувалося різними країнами під час криз в міжнародній практиці – у Японії у 1997 році, потім у 2000 році у Туреччині, та ще кілька разів під час кризи 2008 року, — сказала Рекрут.

Тому це є не якимось українським ноу-хау, а інструмент із доведеною на практиці ефективністю, – додала вона.

Де братимуть гроші на відшкодування під час війни?

Першочерговим джерелом, за словами Світлани Рекрут, є і залишаються кошти самого Фонду гарантування, в якого в свою чергу є можливість звернутися за кредитами до Національного банку або уряду, або отримати безповоротну фінансову допомогу від уряду у разі потреби.

Та поки такі сценарії не розглядаються. Сьогодні весь банківський сектор працює на те, аби утримати стабільність системи, – говорить експерт.

Запровадження тимчасових повних гарантій на вклади допоможе і надалі зберігати стабільність та стійкість банківської системи. Також через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами зафіксується і становитиме 600 000 грн.

ПриватБанк відшкодовуватиме українцям вклади з ліквідованих банків

19 квітня в ПриватБанку розпочали відшкодовувати українцям вклади з ліквідованих банків.

Як повідомили у пресслужбі ПриватБанку, виплати здійснюють дистанційно, тож відвідувати фінустанови не потрібно.

Гроші надходитимуть із Фонду гарантування вкладів. Усе відбувається онлайн.

ПриватБанк є першим банком-агентом, який реалізував ініціативу Фонду гарантування вкладів щодо дистанційних виплат гарантованого відшкодування вкладникам.

Послугу надають клієнтам ПриватБанку після ідентифікації. Для цього потрібно звернутися до клієнтської підтримки установи в чат-боті на сайті чи в Приват24.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії до України банки пішли назустріч клієнтам та запровадили кредитні канікули. Послуга передбачала відтермінування виплат по тілу кредитів, з огляду на складну ситуацію, та скасування пені та штрафів.

Раніше ми розповідали, що в українських банках знайшли мільярди гривень російських та білоруських компаній.